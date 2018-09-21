"كل الجيش الملكي"...صورة بوتين وترامب تتصدران غلاف "التايم" (صورة)

نشر رئيس تحرير مجلة "تايم" الأمريكية، دان ستيوارت، على صفحته الخاصة على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة غلاف المجلة لعدد الشهر المقبل، والذي جاءت فيه صورة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

الغلاف الجديد لعدد الشهر المقبل من المجلة حمل اسم "كل الجيش الملكي"، وفيه تظهر صور الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، بالإضافة لصور رجل الأعمال الروسي فيكتور فيكسلبيرغ والسياسي الأمريكي بول مانافورت.

صور الشخصيات الأربعة جاءت مرسومة على الدمية الروسية الشهيرة المعروفة باسم "ماتريوشكا".

ومن المتوقع أن يتناول الإصدار القادم للمجلة العلاقات الروسية الأمريكية، خلال فترة الإنتخابات الأمريكية في 2016.

"All the Czar's Men." @shustry's close look at Putin's circle of oligarchs leads the international edition of TIME this week, with an illustration by @TonkaOBrien https://t.co/cJGCjCfaU8 pic.twitter.com/iTQUhatxVh — Dan Stewart (@thatdanstewart) ٢٠ سبتمبر ٢٠١٨

والتحقيق بوجود صلات بين ترامب وموسكو، بالإضافة للتدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأمريكية.

يذكر بأن المدعي الخاص المستقل مولر يقوم بالتحقيق بالتدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأمريكية، كما يقوم بالتحقيق بمسألة وجود علاقات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وروسيا.

وكان المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، وصف هذه الاتهامات بأنه لا أساس لها من الصحة.