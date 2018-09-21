طهران تنفي طلب روحاني لقاء ترامب على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة

نفى الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، الأنباء التي زعمت أن الرئيس الإيراني حسن روحاني طلب لقاء نظيره الأمريكي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

طهران — سبوتنيك. وقال قاسمي في تصريح: "لم نقدم طلبا من قبل إیران للقاء الرئيس الأمريكي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة"، بحسب ما أفادته وكالة "فارس".

وكانت إحدى وكالات الأنباء الأجنبية نقلت هذا عن المندوبة الأمريكية نيكي هيلي.