وزير الخارجية الألماني: تركيا لعبت دورا إيجابيا في إدلب السورية

صرح وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الجمعة، أن تركيا لعبت دورا إيجابيا في منطقة إدلب السورية، وذلك بعد أن أعلنت تركيا وروسيا، يوم الاثنين، إقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب.

وقال ماس في مؤتمر صحفي في برلين: "رأينا أيضا أن تركيا لعبت دورا إيجابيا للغاية في المناقشات بخصوص سوريا وإدلب واستطاعت في النهاية أن تتفق مع روسيا على منطقة منزوعة السلاح وهي مسألة بالغة الأهمية".

© AFP 2018 / Omar Haj Kadour مستشار أردوغان: اتفاق إدلب تاريخي وسوريا لأول مرة تقترب من السلام

وأشار إلى أن الاستقرار الاقتصادي التركي من مصلحة ألمانيا وعبر عن اعتقاده بأن أنقرة قادرة على اتخاذ الخطوات الضرورية لاستعادة هذا الاستقرار.

يشار إلى أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، أعلنا عقب قمة في سوتشي في 17 أيلول/ سبتمبر، عن اتفاق بين البلدين لإنشاء منطقة منزوعة السلاح في إدلب (شمالي سوريا) بعمق 15 كم بحلول 15 تشرين الأول/ أكتوبر.

وقال أردوغان: "اتفقنا خلال المباحثات مع الرئيس بوتين على إقامة منطقة خالية من السلاح بين الجيش السوري والمعارضة في إدلب".

وأضاف أردوغان: "المعارضون سيواصلون البقاء في إدلب. وأكدنا خلال لقائنا مع الرئيس بوتين أن وجود الإرهابيين في سوريا لا يقتصر فقط على إدلب".