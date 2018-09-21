الجيش الإسرائيلي ينشر "القبة الحديدية" في غلاف غزة

وبحسب وكالة الأنباء "سوا"، أفاد مصدر صحفي إسرائيلي مقرب من الجيش الإسرائيلي، أن الجيش قرر نشر عدد من بطاريات "القبة الحديدية" في مستوطنات غلاف غزة اليوم الجمعة.

© REUTERS / MOHAMMED SALEM البرلمان الأوروبي يأسف لمنع إسرائيل دخول وفده إلى غزة

ووفقا للمصدر، جاء القرار بطلب من قائد القيادة الجنوبية، الجنرال هرتسي هاليفي، لمواجهة تظاهرات اليوم التي من المفترض أن يشارك فيها عشرات الآلاف من الفلسطينيين، والتي تأتي تحت عنوان "كسر الحصار"، وذلك ضمن سلسلة "مسيرات العودة"، التي بدأت في الثلاثين من مارس/آذار الماضي.

يشار إلى ان القناة الثانية العبرية قد نشرت، صباح اليوم الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي على أهبة الاستعداد لمواجهات محتملة اليوم في قطاع غزة، أثناء مسيرة العودة.