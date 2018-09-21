الرئاسة التركية: انتهاء العمل تقريبا على دوريات مشتركة مع أمريكا في منبج السورية

أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، اليوم الجمعة، انتهاء العمل تقريبا على دوريات مشتركة مع أمريكا في مدينة منبج السورية

أنطاكيا — سبوتنيك. وقال كالين أن بلاده ستبدأ قريبا تنفيذ دوريات مشتركة مع الولايات المتحدة في مدينة منبج السورية.

وأضاف كالين، خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "سنبدأ قريبا تنفيذ دوريات مشتركة مع الولايات المتحدة في منبج"، مؤكداً: "أولويتنا تطهير جميع المناطق السورية من الإرهاب بما فيها المناطق التي تقع تحت سيطرة وحدات حماية الشعب".

وأكد كالين، أن الأجهزة المعنية في تركيا تعمل في الساحة مع روسيا لتنفيذ اتفاق إدلب، مضيفا: "نواصل عملياتنا لتعزيز وتقوية نقاط المراقبة في إدلب، ولا ننوي زيادة عدد نقاط المراقبة"، كما دعا كالين المجتمع الدولي إلى "أن يساهم في العملية السياسية في سوريا".