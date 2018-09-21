الرئاسة التركية: اتفاق سوتشي حول إدلب منع وقوع كارثة

وجاء تصريح كالين اليوم الجمعة 21 أيلول/ سبتمبر في مؤتمر صحفي نقلته قناة تلفزيونية تركية.
وقال المتحدث باسم أردوغان: "كانت هناك دبلوماسية، التي كان العالم كله يراقبها، منعنا حدوث كارثة إنسانية كبيرة في إدلب. والآن ، بالتعاون مع روسيا، ننسق على الأرض خطواتنا المتعلقة بالأنشطة التنفيذية ".
لافتا خلال المؤتمر الصحفي إلى ان الأجهزة المعنية في تركيا تعمل في الساحة مع روسيا لتنفيذ اتفاق إدلب.
مضيفا: "نواصل عملياتنا لتعزيز وتقوية نقاط المراقبة في إدلب، ولا ننوي زيادة عدد نقاط المراقبة".
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