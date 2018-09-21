الرئاسة التركية: اتفاق سوتشي حول إدلب منع وقوع كارثة

أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، أن اتفاق سوتشي حول إدلب بين الجانبين الروسي والتركي منع وقوع كارثة.

© REUTERS / Stefanie Loos وزير الخارجية الألماني: تركيا لعبت دورا إيجابيا في إدلب السورية

أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية أن ترتيبات التسوية في مدينة إدلب السورية ، التي تم التوصل إليها بعد اجتماع زعماء تركيا وروسيا في سوتشي، ساعدت على منع وقوع كارثة إنسانية في تلك المدينة.

وجاء تصريح كالين اليوم الجمعة 21 أيلول/ سبتمبر في مؤتمر صحفي نقلته قناة تلفزيونية تركية.

وقال المتحدث باسم أردوغان: "كانت هناك دبلوماسية، التي كان العالم كله يراقبها، منعنا حدوث كارثة إنسانية كبيرة في إدلب. والآن ، بالتعاون مع روسيا، ننسق على الأرض خطواتنا المتعلقة بالأنشطة التنفيذية ".

لافتا خلال المؤتمر الصحفي إلى ان الأجهزة المعنية في تركيا تعمل في الساحة مع روسيا لتنفيذ اتفاق إدلب.

مضيفا: "نواصل عملياتنا لتعزيز وتقوية نقاط المراقبة في إدلب، ولا ننوي زيادة عدد نقاط المراقبة".