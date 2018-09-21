تراجع شعبية حزب ميركل إلى مستوى قياسي

موسكو — سبوتنيك. يشار إلى أن تصنيف ائتلاف الاتحاد المسيحي الديمقراطي الألماني/الاتحاد المسيحي الاجتماعي، انخفض إلى مستوى قياسي منذ تشرين الثاني/نوفمبر 1997، منذ بداية إجراء هذا الاستطلاع. وسجل "البديل من أجل ألمانيا" نقطتين مئويتين ليحتل المركز الثاني للمرة الأولى في تاريخ الاستطلاع.
وفقد وزير الداخلية، رئيس الاتحاد المسيحي الاجتماعي، هورست سيهوفر الكثير من شعبيته، حيث صوت بالرضا على وجوده في هذا المنصب الوزاري فقط 28 بالمئة من المشاركين، وكانت هذه النسبة في شهر نيسان/أبريل 39 بالمئة. ووفقا للاستطلاع، يعتقد 59 بالمئة من المشاركين، بأن أختيار سيهوفر لهذا المنصب غير ناجح. وكانت هذه النسبة في شهر نيسان/أبريل 51 بالمئة.
وتم إجراء الاستطلاع في الفترة من 17 إلى 19 أيلول/سبتمبر، وشارك فيه 1035 شخصا. ويعد الخطأ الإحصائي في هذا الاستطلاع، من 1.4 إلى 3.1 نقطة مئوية.
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