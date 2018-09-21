تراجع شعبية حزب ميركل إلى مستوى قياسي

أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد "إينفراتيست ديماب" الألماني، اليوم الجمعة، تراجع شعبية ائتلاف الاتحاد المسيحي الديمقراطي الألماني/الاتحاد المسيحي الاجتماعي، برئاسة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إلى 28 %، وجاء في المرتبة الثانية بين الأحزاب الأكثر شعبية "البديل من أجل ألمانيا" بنسبة 18%.

موسكو — سبوتنيك. يشار إلى أن تصنيف ائتلاف الاتحاد المسيحي الديمقراطي الألماني/الاتحاد المسيحي الاجتماعي، انخفض إلى مستوى قياسي منذ تشرين الثاني/نوفمبر 1997، منذ بداية إجراء هذا الاستطلاع. وسجل "البديل من أجل ألمانيا" نقطتين مئويتين ليحتل المركز الثاني للمرة الأولى في تاريخ الاستطلاع.

© AFP 2018 / BARBARA GINDL / APA / AFP ميركل تثأر لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتهين ماي علنا (فيديو)

وجاء في نتائج الاستطلاع، إذا أجريت الانتخابات يوم الأحد، كان الديمقراطيون الاجتماعيون الألمان الذين يشكلون مع كتلة ميركل جزءا من الائتلاف الحاكم، سيحصل على 17 % فقط من الأصوات المشاركة في الاستطلاع، و سيحصل حزب "الخضر" على نسبة 15 بالمئة، "واليسار" على 10 بالمئة، ولليبراليين الألمان من "الحزب الديمقراطي الحر" 9 بالمئة من الأصوات.

وفقد وزير الداخلية، رئيس الاتحاد المسيحي الاجتماعي، هورست سيهوفر الكثير من شعبيته، حيث صوت بالرضا على وجوده في هذا المنصب الوزاري فقط 28 بالمئة من المشاركين، وكانت هذه النسبة في شهر نيسان/أبريل 39 بالمئة. ووفقا للاستطلاع، يعتقد 59 بالمئة من المشاركين، بأن أختيار سيهوفر لهذا المنصب غير ناجح. وكانت هذه النسبة في شهر نيسان/أبريل 51 بالمئة.

وتم إجراء الاستطلاع في الفترة من 17 إلى 19 أيلول/سبتمبر، وشارك فيه 1035 شخصا. ويعد الخطأ الإحصائي في هذا الاستطلاع، من 1.4 إلى 3.1 نقطة مئوية.