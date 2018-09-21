كارثة تنزانيا... انتشال أكثر من 100 جثة بعد غرق عبارة في بحيرة فيكتوريا

انتشلت السلطات في تنزانيا، اليوم الجمعة، أكثر من 100 جثة، بعد غرق عبارة في بحيرة فيكتوريا، أمس الخميس.

وذكرت وكالة "رويترز" أن السلطات انتشلت أكثر من 100جثة، في حين لا يزال البحث جاريا عن مفقودين.

وتشير التقديرات الأولية إلى أن العبارة كانت تحمل أكثر من 300 شخص عندما غرقت، أمس الخميس، على بعد بضعة أمتار من المرسى في أوكويري كبرى جزر البحيرة وهي جزء من تنزانيا.

Death toll reaches 100 in Tanzania ferry disaster, hundreds feared missing https://t.co/Zhx5hS3YbP pic.twitter.com/kOTJeMYck4 — Skykhandare (@skykhandare) September 21, 2018

​وكان جوناثان شانا، قائد شرطة موانزا، قال لـ"رويترز"، في وقت سابق من اليوم، إنه جرى إنقاذ 37 شخصا من البحر بينما ارتفع العدد المؤكد للقتلى من 42 إلى 44.

وأضاف أن مزيدا من عمال الإنقاذ انضموا إلى العملية عندما استؤنفت فجر اليوم.

وقال مسؤولون، أمس الخميس، إنه من الصعب تحديد عدد من كانوا على متن العبارة عند انقلابها نتيجة فقد طاقم العبارة ومعداتها.