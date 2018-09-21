"على خلفية أزمة الليرة"...تركيا تقدم تسهيلات للحصول على الجنسية

أعلنت الحكومة التركية عن طرحها مجموعة من القوانين الجديدة التي تقدم من خلالها تسهيلات كبيرة للحصول على جنسيتها للراغبين من الأجانب.

قررت الحكومة التركية خفض المعايير المالية التي كانت قد وضعتها في عام 2017 للحصول على الجنسية، بحسب ما نشر موقع "antalyahomes" التركي.

وجاءت المعايير الجديدة لمنح الجنسية على الشكل الآتي:

© AP Photo / Yasin Bulbul/Pool تركيا تعلن عن "خارطة طريق" جديدة

— شراء عقار بقيمة 250 ألف دولار أمريكي، وعدم بيعه لثلاث سنوات، وفي السابق وصل المبلغ لمليون دولار.

— استثمار ثابت بقيمة لا تقل عن 500 ألف دولار أميركي.

— توفير فرص عمل لـ50 مواطنا تركيا على الأقل بدلا من 100 مواطن.

— تخفيض قيمة شرط الإيداع في البنوك التركية من 3 ملايين دولار إلى 500 ألف دولار.

وجاءت هذه القرارات في الوقت التي أعلن فيها وزير الخزانة والمالية التركي، براءت ألبيرق، عن ثلاث قواعد رئيسية سيقوم عليها البرنامج الاقتصادي الجديد لبلاده.

في الوقت الذي تشهد فيه الليرة التركية انخفاضا حادا نتيجة للعقوبات الأمريكية عليها.