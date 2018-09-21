موقف يظهر رقة الأمير هاري مع زوجته ميغان ماركل (فيديو)

لم يستطع الأمير البريطاني، هاري، أن يخفي حبه لزوجته، ميغان ماركل، خلال حضورهما مناسبة عامة، بإظهار موقف رقيق من قبله رصدته كاميرات المصورين.

وخلال حضور "دوق ودوقة ساسكس" حفل إطلاق أول كتاب خيري لميغان ماركل، في داخل قصر كينستغتون، كان الهواء شديدا، ما جعل شعر ماركل يتطاير، أثناء حديثها مع الضيوف.

ولكن سارع الأمير هاري، وبتلقائية شديدة، بتثبيت شعر ميغان ماركل، والتي ابتسمت له على رد فعله.

When you just have to flatten down the wife’s hair on a windy day… pic.twitter.com/4E7L3iurB7 — Chris Ship (@chrisshipitv) September 20, 2018

واحتفل الأمير هاري بزواجه من الممثلة الأمريكية السابقة، ميغان ماركل، في شهر مايو/أيار.

​ويعتبر كتاب ميغان ماركل بعنوان "Together: Our Community Cookbook" أو "معا: كتاب طهي الحي"، هو أول مشروع خاص بها في حياتها الملكية الجديدة، أطلقت ميغان ماركل، زوجة نجل ولي عهد بريطانيا، الأمير هاري، مبادرة لدعم متطوعات في مركز إسلامي.

ويدعم الكتاب مبادرة، أطلقتها متطوعات في مركز إسلامي، من أجل دعم عائلات ضحايا حريق برج غرينفيل.

وشكلت مجموعة من النساء "مطبخ الحي" في مركز "المنار للتراث الثقافي الإسلامي"، في الصيف التالي للكارثة، مبادرة لإعداد الطعام الطازج لعائلاتهم وجيرانهم.

وجمعت النساء سويا بعض الوصفات المفضلة في الكتاب، على أمل استمرار هذا العمل في مساعدة ودعم عائلات غرينفيل وعائلات أخرى في الحي.

وساعدت ميغان ماركل النساء في العثور على دار نشر للكتاب، وتولت المؤسسة الملكية، وهي مؤسسة خيرية أسسها أفراد العائلة المالكة دوق ودوقة كامبريدج ودوق ودوقة ساسيكس، توفير الدعم القانوني والإداري.

وكتبت ميغان ماركل مقدمة الكتاب، الذي قالت فيه إن "هذا المطبخ يجمع الثقافات معا تحت سقف واحد ويتيح الفرصة للاستمتاع بالحاجة العالمية للتواصل والاجتماع على تناول الطعام في أوقات الحزن والفرح".