مقتدى الصدر يطالب بإبعاد الأطفال عن "التطبير"

وأضاف: "السلام على المطبيرن والماشين إلى الحسين عليه السلام"، بحسب ما نقله موقع "السومرية نيوز".
يشار الى أن أمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، استنكر يوم الثلاثاء الماضي، "التطبير" أثناء مراسم عاشوراء، واصفا ممارسات البعض لذلك بـ"غير اللائقة، وبأنها تسيء إلى الإسلام".
و"التطبير" أو "الإدماء" هو تشطيب جباه الأطفال بالسكين لإخراج الدم، وهي طقوس يمارسها بعض المسلمين ضمن الشعائر الحسينية التي تقام من أجل استذكار معركة كربلاء واستشهاد الإمام الحسين وآل بيت النبوة.
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