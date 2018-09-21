مقتدى الصدر يطالب بإبعاد الأطفال عن "التطبير"

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الجمعة 21 أيلول/ سبتمبر، إلى إبعاد الأطفال عن "التطبير" أثناء مراسم عاشوراء، مشددا على عدم تكليفهم بها.

© AP Photo / الصدر يهدد بالانتقال للمعارضة

وقال الصدر، في خطبة صلاة الجمعة بمسجد الكوفة بمدينة النجف: "لا تكونوا علينا شينا… أبعدوا الأطفال عن التطبير فإن الله لم يكلفهم".

وأضاف: "السلام على المطبيرن والماشين إلى الحسين عليه السلام"، بحسب ما نقله موقع "السومرية نيوز".

يشار الى أن أمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، استنكر يوم الثلاثاء الماضي، "التطبير" أثناء مراسم عاشوراء، واصفا ممارسات البعض لذلك بـ"غير اللائقة، وبأنها تسيء إلى الإسلام".

و"التطبير" أو "الإدماء" هو تشطيب جباه الأطفال بالسكين لإخراج الدم، وهي طقوس يمارسها بعض المسلمين ضمن الشعائر الحسينية التي تقام من أجل استذكار معركة كربلاء واستشهاد الإمام الحسين وآل بيت النبوة.