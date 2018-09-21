خطيب طهران: وداعا لإسرائيل

أكد خطيب جمعة طهران المؤقت سيد محمد حسن أبو ترابي فرد، أنه "حان الوقت لنقول وداعا لكيان الاحتلال الصهيوني."

© Photo / Russian Defence Ministry بمقاتلات سوخوي وميراج...الجيش الإيراني والحرس الثوري يعززان حالة الاستعداد في الخليج

وأشار أبو ترابي فرد في خطبة جمعة طهران، اليوم 21 أيلول/ سبتمبر، إلى ذكرى عاشوراء وأسبوع الدفاع المقدس والذكرى السنوية للحرب المفروضة التي شنها نظام صدام على الجمهورية الإسلامية.

وأوضح أبو ترابي فرد أن "فصائل المقاومة في لبنان والعراق تعلمت المنطق العملي لواقعة عاشوراء من خلال الدفاع المقدس"، بحسب ما نقلته وكالة "فارس".

وأكد خطيب الجمعة أن "الشعب الإيراني المسلم بإطاعته لقائد الثورة الإسلامية خلال العقود الأربعة الماضية تصدى لغطرسة الاستكبار العالمي بزعامة أمريكا ولا يهاب الموت".

وخاطب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلا: "الشرق الأوسط فقدته، وكلام نتنياهو بأنه إذا تم التراجع أمام هذه الموجة القوية، فإن على كيان الاحتلال الصهيوني الوداع، نتنياهو أنت وأجهزة مخابراتك تعرفون جيدا أنه حان الوقت للوداع، وما هي القدرات التي تمتلكها مقاومة حزب الله وسكان غزة.

وذكّر بحديث ترامب مؤخرا عندما قال: "إذا لم يتم مواجهة الثورة الإسلامية والإسلام فإنه سيفقد الشرق الأوسط".

كما تطرق خطيب الجمعة إلى دروس عاشوراء المهمة قائلا: "إن أحد الدروس المهمة لعاشوراء بأن تكون الخطوات يجب أن تستند إلى العلم والمعرفة والأخلاق والعقلانية، وعلى المدراء أن يتعلموا من عاشوراء درس السلوك العلمي، يجب أن نتعلم من مدرسة عاشوراء، وأن نعرف مقتدانا، فجميع انتصارات ونجاحات الثورة والأمة الإسلامية تكمن في معرفة القائد الصالح وإطاعته".