إيران: علاقاتنا مع العراق استراتيجية وستظل قوية على جميع المستويات

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن عبد اللهيان، قوله: "إن علاقات طهران وبغداد استراتيجية، وممارسة البيت الأبيض الضغوط على المسؤولين العراقيين السياسيين والبرلمانيين لا يمكنها تقويض هذه العلاقات الوطيدة".
وتابع: "وبطبيعة الحال فإن نفي جزء من مضمون هذا الاتصال من قبل رئيس البرلمان العراقي أثناء اتصاله مع نظيره الاميركي، مفهوم تماما".
وأضاف: "إذا اقتضى الأمر، فإن وثائق هذا الاتصال الهاتفي موجودة وبالإمكان نشرها، ولن يسمح لأعداء علاقات إيران والعراق والعلاقات البناءة والإيجابية بين الجانبين بأن تخضع لتأثير أهدافهم السيئة".
واختتم المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي للشؤون الدولية قائلا: "العلاقات البرلمانية بين طهران وبغداد ستظل قوية على جميع المستويات".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)