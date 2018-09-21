إيران: علاقاتنا مع العراق استراتيجية وستظل قوية على جميع المستويات

قال المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي للشؤون الدولية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إن علاقات طهران وبغداد استراتيجية وستظل قوية على جميع المستويات.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن عبد اللهيان، قوله: "إن علاقات طهران وبغداد استراتيجية، وممارسة البيت الأبيض الضغوط على المسؤولين العراقيين السياسيين والبرلمانيين لا يمكنها تقويض هذه العلاقات الوطيدة".

© REUTERS / Carlos Barria الولايات المتحدة تريد التفاوض على توقيع معاهدة جديدة مع إيران

وأضاف، ردا على سؤال حول نفي جزء من الاتصال الهاتفي بين رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي مع رئيس مجلس الشورى الإسلامي علي لاريجاني، من قبل الحلبوسي أثناء اتصاله الهاتفي مع نظيره الأمريكي: "هذه التصريحات الصريحة والواضحة لرئيس المجلس الوطني العراقي في اتصاله الهاتفي الأخير مع نظيره الإيراني تأتي في إطار السياسة المبدئية والمعروفة للعراق تجاه إيران".

وتابع: "وبطبيعة الحال فإن نفي جزء من مضمون هذا الاتصال من قبل رئيس البرلمان العراقي أثناء اتصاله مع نظيره الاميركي، مفهوم تماما".

وأضاف: "إذا اقتضى الأمر، فإن وثائق هذا الاتصال الهاتفي موجودة وبالإمكان نشرها، ولن يسمح لأعداء علاقات إيران والعراق والعلاقات البناءة والإيجابية بين الجانبين بأن تخضع لتأثير أهدافهم السيئة".

واختتم المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي للشؤون الدولية قائلا: "العلاقات البرلمانية بين طهران وبغداد ستظل قوية على جميع المستويات".