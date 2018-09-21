مصدر في الجيش الإسرائيلي يروي تفاصيل جديدة عن واقعة تحطم طائرة "إيل-20"

قال مصدر بالجيش الإسرائيلي إن منظومات الدفاع الجوي السورية أطلقت أكثر من 20 صاروخا لصد الهجوم الذي تحطمت خلاله الطائرة "إيل-20" الروسية.

زعمت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، ظهر اليوم، الجمعة، أن أكثر من 20 صاروخا مضادا للطائرات أطلقته الدفاعات الجوية السورية في وقت كانت الطائرات الإسرائيلية قد وصلت الداخل الإسرائيلي.

© AP Photo / David Cohen جنرال إسرائيلي: حادثة الطائرة الروسية خطيرة وستؤثر على إسرائيل

وأكدت الهيئة على موقعها الإلكتروني أن آلية التنسيق بين الجيش الإسرائيلي وروسيا في سوريا عادت إلى وضعها الطبيعي. وبأن اجتماع قائد سلاح الجو الإسرائيلي، الجنرال عميكام نوركين، في موسكو، يدرس تحسين آلية التنسيق الأمني بين الطرفين، مع احتفاظ إسرائيل بحرية العمل في الأراضي السورية.

وأشارت الهيئة الإسرائيلية إلى أن الطرفين، الإسرائيلي والروسي، تبادلا المعلومات والخرائط في سوريا، وبأنهما ناقشا الضربة الإسرائيلية على سوريا، وكيفية إسقاط الطائرة الروسية.