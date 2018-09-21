إيران تبعث برسائل سلام للدول الصديقة والمجاورة

نفذ الحرس الثوري والقوات المسلحة الإيرانية مناورات جوية مشتركة في الخليج، اليوم الجمعة، في خطوة قالت وسائل إعلام رسمية إيرانية إنها تشير إلى "الرد الساحق" الذي ينتظر أعداء البلاد.

ووفق ما أوردت وكالة "رويترز"، ألمحت طهران، في الأسابيع القليلة الماضية، إلى أنها قد تقوم بعمل عسكري في الخليج، لمنع صادرات النفط من دول أخرى، ردًا على عقوبات أمريكية تهدف إلى وقف مبيعاتها من الخام.

© Sputnik . Kirill Kallinikov إيران تجهز مواقع لـ"إس-300" وتبقي واشنطن على أسطول في الخليج لحماية طرق تجارة النفط.