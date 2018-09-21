المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ساخرا من نصر الله: أين مخبأك

كتب أفيخاي أدرعي، المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، على صفحته الرسمية على "تويتر"، ظهر اليوم، الجمعة، يتساءل عن مقر إقامة نصر الله، خاصة بعد إلقاء الأمين العام لحزب الله اللبناني، خطابه الأخير، والخاص بمناسبة عاشوراء.

يا #نصرالله قلت إنك لا تختبئ،بل إنك موجود في "مكان ما". طيّب.. تعال نلعب: إذا ما كنت موجود مع جمهورك، وإذا غِبت عن المنصة في كل مهرجان ينظمه تنظيمك وحتى إذا امتنعت عن الوصول الى الدول التي يتواجد فيها أنصارك باسم #ولاية_الفقيه..فأين أنت؟! سيبقى المخبأُ مخبأً مهما حاولت تغيير اسمه pic.twitter.com/tKvMNq87qF — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 21, 2018

قال أفيخاي أدرعي:

يا نصرالله، قلت إنك لا تختبئ، بل إنك موجود في مكان ما. طيب.. تعال نلعب: إذا ما كنت موجود مع جمهورك، وإذا غِبت عن المنصة في كل مهرجان ينظمه تنظيمك، وحتى إذا امتنعت عن الوصول إلى الدول، التي يتواجد فيها أنصارك، باسم ولاية الفقيه..فأين أنت؟! سيبقى المخبأُ مخبأً مهما حاولت تغيير اسمه.

سبق لأدرعي نفسه أن نشر تغريدة أخرى، مساء أمس، الخميس، قال فيها: إن "عشرات السنوات، ولغة تهديد نصر الله لا تتغيّر، يخطب من وراء شاشة كبيرة، ويصرخ بصوت عالٍ، سندمّر، سنضرب، سنهزِم. يصرخ أمام جمهوره — لدينا ولدينا. ولكن في النهاية… يبقى في السرداب مع أكاذيبه. نعم، في السرداب أو أي اسم آخر تريد إطلاقه على مكان اختبائك".

عشرات السنوات ولغة تهديد #نصرالله لا تتغيّر. يخطب من وراء شاشة كبيرة ويصرخ بصوت عالٍ —سندمّر، سنضرب،سنهزِم. يصرخ أمام جمهوره —لدينا ولدينا. ولكن في النهاية..يبقى في السرداب مع أكاذيبه. نعم، في السرداب أو اي اسم آخر تريد إطلاقه على مكان اختبائك#وين_متخبّي #عاشوراء #العاشر_من_محرم pic.twitter.com/gw4Ga3MLnb — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) ٢٠ سبتمبر ٢٠١٨

وكان نصر الله قد قال، أمس، الخميس، إن الجيش الإسرائيلي الذي كان يهدد باجتياح بيروت، لم يعد موجودا. وتابع في خطاب بمناسبة عاشوراء، بثته قناة "المنار" اللبنانية: "إذا ما فرضت إسرائيل حربا على لبنان ستواجه ما لم تتوقعه".

ومضى نصر الله: "الإسرائيليون يعرفون أن التكنولوجيا وحدها لا تستطيع أن تحسم معركة والعنصر البشري بات مهما جدا، وإسرائيل إذا قررت فرض حرب على لبنان ستواجه ما لم تتوقعه".