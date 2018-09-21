وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا يجتمعون في نيويورك لبحث الشأن السوري

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران سيجرون مباحثات حول سوريا، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الأسبوع المقبل.

أنقرة — سبوتنيك. وقال تشاووش أوغلو، خلال زيارة إلى سورينام: "ما يجب القيام به في سوريا، وضمان التسوية، بشكل كامل، والتركيز على التسوية السياسية. سنجري مباحثات ثلاثية حول سوريا في نيويورك مع الشركاء الروس والإيرانيين.