وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا يجتمعون في نيويورك لبحث الشأن السوري

أنقرة — سبوتنيك. وقال تشاووش أوغلو، خلال زيارة إلى سورينام: "ما يجب القيام به في سوريا، وضمان التسوية، بشكل كامل، والتركيز على التسوية السياسية. سنجري مباحثات ثلاثية حول سوريا في نيويورك مع الشركاء الروس والإيرانيين.
وأضافت الوزارة أنه "تم خلال الاجتماع تحديد حدود المنطقة المنزوعة من السلاح في إدلب، آخذين بعين الاعتبار البنية الجغرافية، وخصائص المناطق السكنية".
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، توصل لـ"قرار متفق عليه حول إدلب السورية" مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، في سوتشي، يوم الاثنين الماضي، ينص على خط فصل منزوع السلاح بين المجموعات المسلحة والجيش العربي السوري في إدلب، وبحسب الاتفاق، فإن القوات التركية والشرطة العسكرية الروسية ستجريان دوريات مشتركة في منطقة خط الفصل في إدلب.
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