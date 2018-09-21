يحيى السنوار يشارك في "مسيرة العودة" في غزة

وصل يحيى السنوار، قائد حركة "حماس" في قطاع غزة، إلى الجدار الفاصل مع إسرائيل للمشاركة في مظاهرات اليوم، الجمعة.

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، مساء اليوم الجمعة، أن قائد حركة "حماس" في قطاع غزة، يحيى السنوار، يشارك في "مسيرة العودة" التي أنطلقت عصر اليوم، بطول الجدار الحدودي الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل.

מנהיג חמאס בעזה, יחיא סינוואר, הגיע להשתתף בהפגנות על הגדר@SuleimanMas1 pic.twitter.com/eZo3eSIc6B — כאן חדשות (@kann_news) September 21, 2018

تأتي مشاركة السنوار تلبية لدعوة الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، وهي المسيرات التي بدأت في الثلاثين من مارس/ آذار الماضي.

وبدأ الفلسطينيون عصر اليوم الجمعة، بالتوافد إلى مخيمات العودة الخمسة، شرق قطاع غزة، للمشاركة في الجمعة السادسة والعشرين من مسيرة العودة وكسر الحصار.

ووصل الآلاف من الفلسطينيين إلى الحدود الشرقية لقطاع غزة، وبدأوا بإشعال إطارات السيارات قرب السياج الفاصل، تزامناً مع إطلاق الجيش الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع، واستهداف الطواقم الطبية والصحفية، بشكل مباشر.