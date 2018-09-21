تسجيل
17:55 21 سبتمبر/ أيلول 2018
مباشر
    بحث
    مشعل يعلن وثيقة حماس

    يحيى السنوار يشارك في "مسيرة العودة" في غزة

    © REUTERS / NASEEM ZEITOON
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0

    وصل يحيى السنوار، قائد حركة "حماس" في قطاع غزة، إلى الجدار الفاصل مع إسرائيل للمشاركة في مظاهرات اليوم، الجمعة.

    ذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، مساء اليوم الجمعة، أن قائد حركة "حماس" في قطاع غزة، يحيى السنوار، يشارك في "مسيرة العودة" التي أنطلقت عصر اليوم، بطول الجدار الحدودي الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل.

    تأتي مشاركة السنوار تلبية لدعوة الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، وهي المسيرات التي بدأت في الثلاثين من مارس/ آذار الماضي.

    وبدأ الفلسطينيون عصر اليوم الجمعة، بالتوافد إلى مخيمات العودة الخمسة، شرق قطاع غزة، للمشاركة في الجمعة السادسة والعشرين من مسيرة العودة وكسر الحصار.
    ووصل الآلاف من الفلسطينيين إلى الحدود الشرقية لقطاع غزة، وبدأوا بإشعال إطارات السيارات قرب السياج الفاصل، تزامناً مع إطلاق الجيش الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع، واستهداف الطواقم الطبية والصحفية، بشكل مباشر.

    انظر أيضا:

    الآلاف من أهالي غزة يتجهون إلى السياج الفاصل عند حدود القطاع
    الجيش الإسرائيلي ينشر "القبة الحديدية" في غلاف غزة
    مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي جنوب قطاع غزة
    إصابة شاب فلسطيني بجراح حرجة برصاص الجيش الإسرائيلي جنوب قطاع غزة
    البرلمان الأوروبي يأسف لمنع إسرائيل دخول وفده إلى غزة
    الجيش الإسرائيلي يشن غارة جوية جنوبي قطاع غزة
    إصابة 26 بالرصاص الحي والعشرات بحالات اختناق قبالة شاطئ شمال غزة
    إسرائيل تفرض طوقا أمنيا على الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة عشية "عيد الغفران"
    جنرال إسرائيلي: الجدار العازل مع غزة لن يمنع تهديد الأنفاق
    الكلمات الدلالية:
    حماس, غزة, فلسطين, فلسطينيون, حماس, غزة
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    إحدى المشاركات في سباق YARKOcross Night Edition colour 2018 للألوان في مدينة ألماتي، كازاخستان 15 سبتمبر/ أيلول 2018
    من سعوديات في عمق البحر الأحمر إلى بوتين يطلق النار من بندقية قنص حديثة... إليكم صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    تحية أم تجاهل... ميركل وماي
    تحية أم تجاهل... ميركل وماي
    توزيع القوى في سوق النفط العالمية
    توزيع القوى في سوق النفط العالمية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك