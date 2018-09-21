ماي: سنواصل الإعداد للخروج من الاتحاد الأوروبي ولن أسمح بتقسيم بلادي

صرحت رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، اليوم الجمعة، بأن بلادها ستواصل الإعداد للخروج من الاتحاد الأوروبي بعد عدم تمكن الأطراف من التوصل إلى تقارب في المواقف خلال قمة النمسا.

لندن — سبوتنيك. وقالت ماي في كلمتها عن نتائج قمة الاتحاد الأوروبي، التي ألقتها في مقر رئيس الوزراء في لندن: "نحن ملزمون باستئناف الإعداد للخروج من الاتحاد الأوروبي بدون "صفقة"… وأتوجه إلى مواطني الاتحاد الأوروبي، الذين يعيشون ويعملون في بريطانيا، الجيران والزملاء، وأقول لسكان إيرلندا الشمالية: سنضع مصالحكم في اعتبارنا…، ولن أسمح بتقسيم بلادي".

© REUTERS / Simon Dawson الإعلام البريطاني: خطة ماي للانسحاب من الاتحاد الأوروبي تنهار بعد "مذلة"

ووفقا لرئيسة الوزراء، فإن دول الاتحاد الأوروبي لم تتعامل باحترام كاف تجاه موقف بريطانيا المتعلق بشروط بريكست ولم تظهر استعدادا للتنازل، ووصفت ماي اقتراحات الاتحاد الأوروبي بشأن الاتفاق المستقبلي بأنها غير مقبولة، منتقدة بشدة اقتراح الاتحاد الأوروبي بالإبقاء على عضوية إيرلندا الشمالية في الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي، ووفقا لماي، فإن هذا سيكون "تقسيما للبلاد".

هذا وكانت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، قد أعلنت يوم أمس، أن الخروج من الاتحاد الأوروبي أمر حتمي، وأنه لن يكون هناك أي استفتاء آخر حول هذا الموضوع، مشيرة إلى أن مطالب الشعب الإيرلندي هي جزء أساسي من المفاوضات، ولا ينبغي أن يتم اقتطاع إيرلندا الشمالية من بريطانيا العظمى.

يذكر أن غالبية البريطانيين كانت قد صوتت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء العام، يوم 23 حزيران/ يونيو 2016، وأقرت الملكة البريطانية، إليزابيث الثانية، مشروع قانون خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، مانحة إياه بذلك صفة قانون، يبدأ العمل به اعتبارا من خروج المملكة من الاتحاد، في 29 آذار/ مارس 2019.