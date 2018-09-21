ماي: سنواصل الإعداد للخروج من الاتحاد الأوروبي ولن أسمح بتقسيم بلادي

لندن — سبوتنيك. وقالت ماي في كلمتها عن نتائج قمة الاتحاد الأوروبي، التي ألقتها في مقر رئيس الوزراء في لندن: "نحن ملزمون باستئناف الإعداد للخروج من الاتحاد الأوروبي بدون "صفقة"… وأتوجه إلى مواطني الاتحاد الأوروبي، الذين يعيشون ويعملون في بريطانيا، الجيران والزملاء، وأقول لسكان إيرلندا الشمالية: سنضع مصالحكم في اعتبارنا…، ولن أسمح بتقسيم بلادي".
هذا وكانت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، قد أعلنت يوم أمس، أن الخروج من الاتحاد الأوروبي أمر حتمي، وأنه لن يكون هناك أي استفتاء آخر حول هذا الموضوع، مشيرة إلى أن مطالب الشعب الإيرلندي هي جزء أساسي من المفاوضات، ولا ينبغي أن يتم اقتطاع إيرلندا الشمالية من بريطانيا العظمى.
يذكر أن غالبية البريطانيين كانت قد صوتت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء العام، يوم 23 حزيران/ يونيو 2016، وأقرت الملكة البريطانية، إليزابيث الثانية، مشروع قانون خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، مانحة إياه بذلك صفة قانون، يبدأ العمل به اعتبارا من خروج المملكة من الاتحاد، في 29 آذار/ مارس 2019.
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