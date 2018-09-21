على خلفية الطائرة الروسية... قائد عسكري إسرائيلي: لن نتمكن من مهاجمة سوريا بحرية

أجرت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء اليوم الجمعة، حوارا مع قائد سلاح الجو الإسرائيلي السابق، الجنرال إيتان بن إلياهو، صرح من خلاله بأن واقعة إسقاط الطائرة الروسية، الاثنين الماضي، سيكون لها عواقب وخيمة على مستقبل إسرائيل.
وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت الاثنين الماضي، عن إسقاط الطائرة "إيل-20" قبالة السواحل السورية، بسبب الإجراءات، غير المسؤولة، من قبل إسرائيل، ما أسفر عن مصرع 15 عسكريا روسيا.
كما أشارت الوزارة إلى أن الطائرات الإسرائيلية تعمدت خلق وضع خطير في منطقة اللاذقية، مشيرا إلى أن 4 طائرات "إف-16"، تابعة للقوات الجوية الإسرائيلية، قصفت أهداف بالقرب من اللاذقية، يوم 17 سبتمبر/ أيلول.
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