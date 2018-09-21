على خلفية الطائرة الروسية... قائد عسكري إسرائيلي: لن نتمكن من مهاجمة سوريا بحرية

قال قائد سلاح الجو الإسرائيلي السابق، الجنرال إيتان بن إلياهو، إنه لا يمكن لإسرائيل العمل بحرية في سوريا بعد الآن.

أجرت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء اليوم الجمعة، حوارا مع قائد سلاح الجو الإسرائيلي السابق، الجنرال إيتان بن إلياهو، صرح من خلاله بأن واقعة إسقاط الطائرة الروسية، الاثنين الماضي، سيكون لها عواقب وخيمة على مستقبل إسرائيل.

© AP Photo / David Cohen جنرال إسرائيلي: حادثة الطائرة الروسية خطيرة وستؤثر على إسرائيل

وأفادت الصحيفة الإسرائيلية بأن الجنرال عاموس يادلين، رئيس جهاز المخابرات العسكرية "أمان" السابق، أكد الرؤية نفسها، خلال مقابلة له مع صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أمس الخميس، من أن هناك خطورة على الأمن القومي الإسرائيلي نتيجة لإسقاط الطائرة الروسية، إذ لا يمكن للمقاتلات الإسرائيلية العمل بحرية في الأراضي السورية بعد الآن.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت الاثنين الماضي، عن إسقاط الطائرة "إيل-20" قبالة السواحل السورية، بسبب الإجراءات، غير المسؤولة، من قبل إسرائيل، ما أسفر عن مصرع 15 عسكريا روسيا.

كما أشارت الوزارة إلى أن الطائرات الإسرائيلية تعمدت خلق وضع خطير في منطقة اللاذقية، مشيرا إلى أن 4 طائرات "إف-16"، تابعة للقوات الجوية الإسرائيلية، قصفت أهداف بالقرب من اللاذقية، يوم 17 سبتمبر/ أيلول.