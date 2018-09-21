اسم عربي يتصدر حديثا أسماء مواليد العاصمة لندن

يبدو أن قائمة الأسماء العشرة الأوائل التي كانت تتصدر تسميات المواليد الجدد في بريطانيا بدأت تتغير.

© Sputnik . Vlademir Astapkovich محمد... أكثر الأسماء انتشارا بين المواليد في إسرائيل

ذكر مسؤول في مكتب الإحصاءات البريطاني أنه "على الرغم من أن أوليفر وأوليفيا بقيا أسماء الأطفال الأكثر شعبية، إلا أنه حدثت بعض التغييرات في قائمة العشرة الأوائل". بحسب ما نقله موقع " سكاي نيوز ".

وأشار نيك سترايب إلى أنه للعام الثاني على التوالي، يتصدر اسما أوليفر وأوليفيا قائمة أسماء الأطفال الأكثر شعبية في المملكة المتحدة.

وكانت أوليفيا وأميليا وإيسلا وآفا وإيميلي من الأسماء الخمسة الأولى للفتيات في عام 2017، فيما خرجت سارة من قائمة أفضل 100 اسم، منذ أن بدأت السجلات في عام 1904.

في حين كان أوليفر وهاري وجورج ونوح وجاك أكثر الأسماء شعبية للأولاد في البلاد، بينما في الوقت الحالي، تبوأ اسم "محمد" صدارة الترتيب في كل من العاصمة البريطانية ويوركشاير ويست ميدلاندز وهامبر.

وكان بإمكان اسم "محمد" أن يتصدر ترتيب الأسماء الأكثر شعبية في البلاد كلها، إلا أن اختلاف طريقة كتابته أضاع عليه هذه الفرصة.

يشار إلى أن اسم محمد يكتب بأكثر من طريقة في بريطانيا: Mohamed وMuhammad وMuhammed.