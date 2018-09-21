نتنياهو يصدر إيعازا بعد سماعه نتائج المشاروات مع موسكو حول "إيل-20"

عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، مشاورات مع كبار أجهزة الدوائر الأمنية للاطلاع على محتوى المحادثات التي جرت يوم أمس في موسكو بشأن إسقاط الطائرة الروسية "إيل-20" مساء الاثنين الماضي.

© Sputnik . Alexander Tarasenkov الخارجية الروسية: الطيارون الإسرائيليون تصرفوا بدون مهنية في حادث تحطم "إيل-20"

القدس — سبوتنيك . وبحسب هيئة البث الإسرائيلية فقد "عقد نتنياهو اليوم مشاورات مع كبار أجهزة الدوائر الأمنية واطلع على تقرير مفصل من قائد سلاح الجو الميجر جنرال عميكام نوركين، عن محادثاته في موسكو بشأن إسقاط الطائرة إيل-20 الروسية فوق البحر الأبيض المتوسط".

وأضافت الهيئة بأن "نتنياهو أوعز إلى الجهات المختصة باستمرار الاتصالات المتتالية مع روسيا".

ونقلت الهيئة عن مصدر عسكري قوله، بأن "الجيش الإسرائيلي أبلغ المسؤولين الروس عن الهجوم في اللاذقية قبل شنه بوقت يزيد عن دقيقة بكثير نافيا ما تناولته وسائل إعلام بشأن قيام إسرائيل بإبلاغ الروس عنه خلال دقيقة".

وبحسب المصدر العسكري فإن "الوفد العسكري الإسرائيلي الذي زار موسكو أوضح أنه حينما أطلقت نيران المضادات السورية صوب الطائرة الروسية كانت مقاتلات سلاح الجو على وشك الهبوط في البلاد. كما تم إعلام الروس أن منظومة الدفاع الجوي السورية تصرفت بشكل غير مسؤول بإطلاق النار عشوائيا".

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وأشار المصدر العسكري لهيئة البث الإسرائيلية إلى "أنه تم دحض المزاعم بأن طائرات سلاح الجو احتمت خلف الطائرة الروسية، حيث تم إثبات موقف إسرائيل خلال اجتماعات الوفد برئاسة قائد سلاح الجو نوركين في موسكو. وأكد أنه تم الاتفاق على تحسين آلية التنسيق الأمني بين روسيا وإسرائيل لمنع وقوع احتكاكات.

وشدد المصدر العسكري على أن "إسرائيل لا تسعى إلى المساس بأحد، وأنها تعمل على منع نقل وسائل قتالية إلى لبنان وتتصدى للتموضع العسكري الإيراني في سوريا".