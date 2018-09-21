إيران تستنكر اتهامات واشنطن بالاعتداء على سفارة أمريكا في العراق

استنكر الناطق باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، الاتهامات الأمريكية لطهران بالاعتداء على مقر السفارة الأمريكية في العراق.

طهران — سبوتنيك. وقال قاسمي، في تصريحات نقلتها وكالة "إرنا" الإيرانية اليوم الجمعة إن "سلطات واشنطن من أجل تخليص أنفسهم من آثار أفعالهم المشينة يقومون بابتكار أفعال سخيفة ومريبة".

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وأضاف قاسمي : "يبدو أن المسؤولين في الولايات المتحدة غير قادرين على تخليص أنفسهم من العادات والادعاءات المتكررة والملاحظات التي لا أساس لها على جمهورية إيران الإسلامية ، ويواصلون تكرار الخطابات التي لا أساس لها من الصحة ويستمرون في سياسة الهروب".

هذا وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيثر ناورت، في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة ستحمل إيران المسؤولية عن أي ضرر يلحق بمنشآت أو أشخاص أمريكيين في البصرة، وذلك في ضوء هجوم على مقر القنصلية الأمريكية في البصرة ومجمع السفارة الأمريكية في بغداد.

وتشهد محافظة البصرة منذ أشهر تظاهرات غاضبة تطالب بتوفير الخدمات وفي مقدمتها الماء الصالح للشرب والكهرباء، وتطورت إلى تدخل القوات الأمنية، ما أدى إلى مقتل عدد من المتظاهرين وإصابة آخرين.