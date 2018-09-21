ماكرون خلال لقائه عباس: فرنسا تدين سياسة الاستيطان الإسرائيلية

باريس — سبوتنيك. جاء في بيان صادر عن قصر الإليزيه بهذا الصدد: "أكد رئيس الجمهورية مشاركة فرنسا الكاملة في استئناف الحوار بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وأكد للرئيس عباس رغبة فرنسا في التعبئة في المجال الدبلوماسي لتغيير الوضع الذي لم يعد معقولًا".
كما أكد الزعيم الفرنسي التزامه بأمن إسرائيل، مشيرا إلى أن "فرنسا تدين سياسة الاستيطان الإسرائيلية التي استمرت وتكثفت في الشهور الأخيرة".
وجدير بالذكر أن مصر تعمل على إجراء حوارات بين الفصائل الفلسطينية لإنهاء الانقسام الداخلي بين حركتي فتح وحماس الذي بدأ عام 2007 عبر تقريب وجهات النظر لتنفيذ الاتفاق الذي فشل مرات عديدة بفعل التعنت من قبل الفصائل المتخاصمة على الساحة السياسية.
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