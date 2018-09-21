ترامب يؤجل نشر وثائق متعلقة بالتحقيق في التدخل الروسي

وقال ترامب على "تويتر" إن المفتش العام في الوزارة سيفحص الوثائق "بشكل عاجل" و"سيتحرك بسرعة". وأضاف ترامب على "تويتر" "في النهاية يمكنني على الدوام أن أرفع السرية عنها إذا ثبت أن ذلك ضروريا".
ودعا ترامب لرفع السرية عن تلك الوثائق يوم الاثنين في أحدث محاولاته للتشكيك في التحقيق في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية في 2016 والذي خيم على المشهد السياسي منذ توليه السلطة.
وأثارت الخطوة انتقادات حادة من جانب ديمقراطيين وآخرين قالوا إن ترامب يسيء استغلال السلطة وإنه يحاول هو وحلفاؤه تسييس التحقيق لحماية البيت الأبيض قبل أسابيع من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر/ تشرين الثاني.
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