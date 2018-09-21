ترامب يؤجل نشر وثائق متعلقة بالتحقيق في التدخل الروسي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إن الوثائق المتعلقة بالتحقيق الاتحادي عن التدخل الروسي لن تنشر على الفور بعد أيام من إصداره أمرا بنشرها، وأرجع ترامب قراره إلى مخاوف من وزارة العدل الأمريكية بأن نشرها سيضر بسير التحقيق.

وقال ترامب على "تويتر" إن المفتش العام في الوزارة سيفحص الوثائق "بشكل عاجل" و"سيتحرك بسرعة". وأضاف ترامب على "تويتر" "في النهاية يمكنني على الدوام أن أرفع السرية عنها إذا ثبت أن ذلك ضروريا".

© REUTERS / Joshua Roberts ترامب للمدعي العام: أوقف التحقيق في مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات

ولم يرد ممثلون عن مكتب المفتش العام في وزارة العدل بعد على طلب "رويترز" للتعليق.

ودعا ترامب لرفع السرية عن تلك الوثائق يوم الاثنين في أحدث محاولاته للتشكيك في التحقيق في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية في 2016 والذي خيم على المشهد السياسي منذ توليه السلطة.

وأثارت الخطوة انتقادات حادة من جانب ديمقراطيين وآخرين قالوا إن ترامب يسيء استغلال السلطة وإنه يحاول هو وحلفاؤه تسييس التحقيق لحماية البيت الأبيض قبل أسابيع من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر/ تشرين الثاني.