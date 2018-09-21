استعدادات نووية في إسرائيل تحسبا لهجمات إيرانية

قال مدير الطاقة الذرية الإسرائيلي، زئيف سنير، إن بلاده تعزز منشآتها النووية نظرا لتهديدات إيران و"حزب الله" اللبناني، حسب صحيفة "تايمز أوف" إسرائيل.إيران ووكلائها لمهاجمة المواقع النووية الإسرائيلية".
وأكد سنير أن "هذه التهديدات الفاضحة تتطلب من إسرائيل اتخاذ خطوات والمتابعة لحماية منشآتها النووية، يتم تحسين وتعزيز هذه المنشآت بشكل دائم، بحسب إرشادات وكالة الطاقة الذرية الدولية للسلامة، من أجل التصدي لأي هجوم".
وتابع سنير أنه يجب التركيز "على إيران وسوريا، لأنهما يشكلان تهديدات لانتشار كبير في المنطقة والعالم".
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