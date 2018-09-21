تهديد أمريكي لإيران... بومبيو يعلن السبب ومكان التحرك العسكري

وجه وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، تهديدات مباشرة إلى إيران، معلنا عن السبب، والخيار العسكري المتخذ ضدها.

وحذر بومبيو إيران من أن "واشنطن ستتخذ إجراء مباشرا ضد أي هجمات لطهران"، وذلك في مقابلة صحفية له مع سي إن إن.

© AP Photo / إيران تستنكر اتهامات واشنطن بالاعتداء على سفارة أمريكا في العراق

وتوعد بومبيو قوات إيران "بالوكالة التى تهاجم المصالح الأمريكية"، وقال:"أبلغنا جمهورية إيران الإسلامية أن استخدام قوة بالوكالة لمهاجمة المصالح الأمريكية لن يمنعنا من الرد على الفاعل الرئيسي".

وتابع أن إيران ستتحمل المسؤولية عن تلك الحوادث، وأجاب على سؤال حول إذا كان الرد عسكريا بـ"إنهم سيحاسبون".

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، قد رفض الاتهامات الأمريكية لطهران بالاعتداء على مقر السفارة الأمريكية في العراق.

وقال قاسمي، في تصريحات نقلتها وكالة "إرنا" الإيرانية إن "سلطات واشنطن من أجل تخليص أنفسهم من آثار أفعالهم المشينة يقومون بابتكار أفعال سخيفة ومريبة".

وأضاف قاسمي: "يبدو أن المسؤولين في الولايات المتحدة غير قادرين على تخليص أنفسهم من العادات والادعاءات المتكررة والملاحظات التي لا أساس لها على جمهورية إيران الإسلامية، ويواصلون تكرار الخطابات التي لا أساس لها من الصحة ويستمرون في سياسة الهروب".

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيثر ناورت، في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة ستحمل إيران المسؤولية عن أي ضرر يلحق بمنشآت أو أشخاص أمريكيين في البصرة، وذلك في ضوء هجوم على مقر القنصلية الأمريكية في البصرة ومجمع السفارة الأمريكية في بغداد.