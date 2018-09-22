إدارة السجون الأمريكية تستبدل نظام احتجاز بوتينا من الانفرادي إلى العام

أعلنت السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة، اليوم السبت، أن إدارة سجن مدينة الإسكندرية الأميركي، وافقت على نقل المحتجزة الروسية المتهمة بالتآمر مع حكومة أجنبية، ماريا بوتينا، لنظام الاحتجاز العام.

Facebook / Maria Butina قناة أمريكية: بوتينا حاولت تنظيم لقاء لافروف مع الدوائر المحافظة في أمريكا

واشنطن — سبوتنيك . وقالت السفارة الروسية في بيان على صفحتها الرسمية على "فيسبوك": "بفضل الجهود المشتركة لوزارة الخارجية الروسية، السفارة، والمحامين، وافقت إدارة سجن الإسكندرية على نقل ماريا إلى نظام الاحتجاز العام، وبذلك تنتهي فترة 35 يوما من ما يسمى"الفصل الإداري" (الانفرادي)، والتي عادة تطبق على عدد من المجرمين".

وأضاف البيان: "الآن يسمح لماريا بوتينا، التنزه في الهواء الطلق، واستخدام صالة الألعاب الرياضية، وتمارين إعادة التأهيل، فضلا عن ذلك، والأهم — تواصلها مع الآخرين من حولها".

هذا واعتقلت المواطنة الروسية ماريا بوتينا (29 عاما) في واشنطن يوم 15 تموز/يوليو الماضي. وتتهمها السلطات الأميركية بالتجسس والعمل لصالح روسيا دون التسجيل لدى وزارة العدل كعميل أجنبي.

يذكر أن وزارة العدل الأميركية أعلنت في في وقت سابق، بأنه تم إلقاء القبض على المواطنة الروسية، ماريا بوتينا، بتهمة التجسس لصالح روسيا. وكما جرت العادة بالنسبة لقضايا التجسس، تم توجيه الاتهام استناداً إلى مادة القانون الأميركي التي تنص على مؤامرة العمل لمصلحة حكومة أجنبية دون التسجيل لدى وزارة العدل. هذا ويعاقب مرتكب هذه الجريمة بالسجن لمدة 5 أعوام.