انهيار السقف في مترو الانفاق في نيويورك (فيديو)

انهار جزء من السقف في محطة مترو نيويورك في منطقة بروكلين، وفقا للقناة التلفزيونية سي بي إس.

وسقط عدة قطع كبيرة من السقف على ساحة الركاب، حيث يقف الناس لانتظار القطار. ولحسن الحظ لم يصب أحد بأذى، وتم إجلاء الناس في المحطة. ويبين الفيديو الذي نشره شهود العيان السقوق والدمار في سقف المحطة.

وعطل هذا الحادث عمل محطة مترو الأنفاق لعدة ساعات، وسارت القطارات في كلا الاتجاهين دون التوقف عند هذه المحطة. في الوقت الحالي ، يعمل المصلحون ومجموعة هندسية في الموقع، ويجب عليهم معرفة سبب الانهيار.