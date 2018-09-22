طائرات تحرس أجواء الدولة بيقظة دائمة

تعد طائرات "ميغ" التي تنتجها روسيا من المقاتلات الأكثر كفاءة.

وتستخدمها روسيا ودول كثيرة أخرى لحرس أجوائها.

​

وظهرت في الفترة الأخيرة طائرات جديدة مطوّرة من نوع "ميغ" أطلق عليها اسم "ميغ-29إم" و"ميغ-29إم2".

ويتم تزويد أحدث مقاتلات "ميغ" بأجهزة الرادار المتطورة التي تستطيع اكتشاف حتى الأهداف الجوية الصغيرة الحجم من بعيد.

وتحمل مقاتلات "ميغ-29" صواريخ جو — جو التي لا تدع الخصم يهرب من العقاب.

كما تستطيع مقاتلات "ميغ-29" تدمير أهداف أرضية بواسطة الصواريخ الدقيقة التصويب والقنابل.

وتستطيع مقاتلة "ميغ-29" التحليق بسرعة كبيرة بفضل محركها القوي والاقتصادي "إر دي-33إم كا".

ويرى خبراء عسكريون أن مقاتلات "ميغ-29" تعزز القوات المسلحة لأي دولة إلى حد كبير.

وأعلنت صحيفة روسية عن نشر صور جديدة ترصد وجود طائرات "ميغ-29إم" و"ميغ-29إم2" في مطار عسكري بمصر.

وذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن القوات المسلحة المصرية تستخدم طائرات "ميغ" خلال ما يزيد على 60 عاما، وتملك الآن أكثر من 40 مقاتلة "ميغ-21".

ويفترض أن تحصل القوات الجوية المصرية على حوالي 50 طائرة متطورة من طراز "ميغ-29إم" أو "ميغ-29إم2"، بحسب الصحيفة.