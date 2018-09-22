اللقطات الأولى للهجوم على العرض العسكري في إيران (فيديو)

شن مسلحون مجهولون هجوما على استعراض عسكري في مدينة الأهواز جنوب غربي إيران، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من العسكريين.

وأظهرت لقطات فيديو اللحظات الأولى لإطلاق النار على العرض العسكري في الأهواز، جنوب غربي إيران.

وانتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، للحظة الهجوم المسلح الذي وقع صباح السبت، وأظهرت اللقطات، المصور ينبطح أرضا عند سماع أزيز الرصاص، كما انبطح أرضا أيضا عناصر القوات العسكرية الموجودة في المكان.

وسمعت في الفيديو أصوات تدعو الآخرين للانبطاح كي لا تصيبهم الأعيرة النارية. وبعد لحظات، يظهر الفيديو عددا من المدنيين والعسکریین یهرولون مبتعدین من مكان الهجوم.

​#ايران#فيديو

يظهر لحظة الهجوم المسلح على العرض العسكري في الأهواز والذي استمر لمدة 10 دقائق نفذه اثنان يستقلان دراجة نارية يرتديان الزي العسكري

ادى حتى الان الى مقتل حوالي 10 من الجنود وإصابة العشرات



pic.twitter.com/MPwGsphUlI — the … (@ssnnws0) ٢٢ سبتمبر ٢٠١٨

​وكان 9 عناصر، على الأقل، من الحرس الثوري الإيراني لقوا مصرعهم بهجوم مسلح خلال عرض عسكري في مدينة الأهواز جنوب غربي البلاد، صباح اليوم السبت.

وأعلن التليفزيون الإيراني، صباح اليوم السبت، سقوط قتلى وجرحى، في هجوم إرهابي استهدف عرضا عسكريا جنوب غربي إيران. وقال مراسل التليفزيون الرسمي إن إطلاق النار بدأ من قبل عدة مسلحين، كانوا يقفون خلف أحد المدرجات خلال العرض وقتلوا وأصابوا العشرات.

كما قالت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية إن إطلاق النار استهدف العسكريين المشاركين في العرض العسكري، الذي كان بمناسبة بدء ذكرى الحرب التي خاضتها إيران ضد نظام صدام حسين في العراق في ثمانينيات القرن الماضي.

وقالت RT إن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، غادر العرض العسكري في طهران بعد نبأ الهجوم المسلح على العرض العسكري في الأهواز.