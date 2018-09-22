مشاكل كثيرة بين موسكو وباريس تحت سطح البحر المتوسط

تتواجد سفينة حربية فرنسية عند شواطئ سوريا في البحر المتوسط حالياً.

والسؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا أرسلت فرنسا فرقاطة "اوفيرني" (Auvergne) إلى شواطئ سوريا… وهو سؤال يعرف إجابته قراء صحيفة "ليبيراسيون" (Liberation).

ووفق الصحيفة تحرص فرنسا على الاحتفاظ بوجودها العسكري في البحر المتوسط لكي تكون على دراية بما يجري في سوريا.

وقالت الصحيفة إن فرنسا تحرص على جس نبض الأحداث السورية لكي ترصد تحركات الجيش العربي السوري وكذلك تعزيز الوجود الروسي في المنطقة.

وكشفت الصحيفة الفرنسية أنها رصدت توترا بين موسكو وباريس بعد حادث سقوط الطائرة الاستطلاعية الروسية "إيل-20" في مياه البحر المتوسط، إذ قالت موسكو إن فرنسا قد يكون لها صلة بحادث طائرة "إيل-20"، وذلك أن الرادارات رصدت قيام فرقاطة "أوفيرني" بإطلاق صواريخ في مكان طيران طائرة "إيل-20".

ونقلت الصحيفة عن الأميرال نيكولا فوجور قوله إن العلاقة بين موسكو وباريس على سطح الماء علاقة غير بسيطة ولكن يحدث الكثير تحت الماء أيضا.