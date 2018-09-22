شاهد... رد فعل روحاني لحظة علمه بهجوم الأهواز الإرهابي

وكان 11 عنصرا، على الأقل، من الحرس الثوري الإيراني لقوا مصرعهم بهجوم مسلح خلال عرض عسكري في مدينة الأهواز جنوب غربي البلاد، صباح اليوم السبت.
وحمل الحرس الثوري الإيراني جماعة مسلحة تنشط في الأهواز المسؤولية عن الهجوم الإرهابي الذي استهدف العرض العسكري في الأهواز، مضيفا أنه تم إلقاء القبض على مسلحين اثنين وتصفية ثالث.
وقال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، رمضان شريف، إن "عناصر من جماعة الأهوازية هم من أطلقوا النار على الناس والقوات المسلحة"، مضيفا أن هذه الجماعة "مدعومة من المملكة العربية السعودية".
وأظهر مقطع الفيديو، روحاني، وهو حاضرا عرضا عسكريا حاشدا في طهران، بمناسبة ذكرى الحرب الإيرانية ضد نظام صدام حسين في العراق، في ثمانينيات القرن الماضي.
لحظه اطلاع روحانی و….. و ترک مراسم رژه در تهران pic.twitter.com/CWh1oPOFbE— pedram (@ped_ram7) September 22, 2018
وتم إبلاغ روحاني من قبل مساعديه، ليغادر سريعا العرض العسكري في منتصفه، وكان يبدو عليه علامات الحزن والتأثر.
وكان روحاني قد قال في كلمة قبل الهجوم الإرهابي إن نظيره الأمريكي دونالد ترامب سيفشل في مواجهته مع إيران تماما مثلما فشل الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.
وأشار روحاني إلى الحرب التي دارت في الثمانينات بين إيران والعراق وتعهد بألا تتخلى طهران عن صواريخها على الرغم من الضغوط الأمريكية.
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