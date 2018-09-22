شاهد... رد فعل روحاني لحظة علمه بهجوم الأهواز الإرهابي

تداولت تقارير صحفية إيرانية عديدة، اليوم السبت 22 سبتمبر/ أيلول، رد فعل الرئيس الإيراني، حسن روحاني، لحظة علمه بالهجوم الإرهابي الذي استهدف عرضا عسكريا في مدينة الأهواز جنوبي غربي إيران.

وكان 11 عنصرا، على الأقل، من الحرس الثوري الإيراني لقوا مصرعهم بهجوم مسلح خلال عرض عسكري في مدينة الأهواز جنوب غربي البلاد، صباح اليوم السبت.

© AFP 2018 / Anwar Amro وزير الخارجية الإيراني يتهم "عملاء نظام أجنبي" بشن هجوم الأهواز

وأعلن التليفزيون الإيراني ، صباح اليوم السبت، سقوط قتلى وجرحى، في هجوم إرهابي استهدف عرضا عسكريا جنوب غربي إيران. وقال مراسل التليفزيون الرسمي إن إطلاق النار بدأ من قبل عدة مسلحين، كانوا يقفون خلف أحد المدرجات خلال العرض وقتلوا وأصابوا العشرات.

وحمل الحرس الثوري الإيراني جماعة مسلحة تنشط في الأهواز المسؤولية عن الهجوم الإرهابي الذي استهدف العرض العسكري في الأهواز، مضيفا أنه تم إلقاء القبض على مسلحين اثنين وتصفية ثالث.

وقال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، رمضان شريف، إن "عناصر من جماعة الأهوازية هم من أطلقوا النار على الناس والقوات المسلحة"، مضيفا أن هذه الجماعة "مدعومة من المملكة العربية السعودية".

وأظهر مقطع الفيديو، روحاني، وهو حاضرا عرضا عسكريا حاشدا في طهران، بمناسبة ذكرى الحرب الإيرانية ضد نظام صدام حسين في العراق، في ثمانينيات القرن الماضي.

لحظه اطلاع روحانی و….. و ترک مراسم رژه در تهران pic.twitter.com/CWh1oPOFbE — pedram (@ped_ram7) September 22, 2018

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وتم إبلاغ روحاني من قبل مساعديه، ليغادر سريعا العرض العسكري في منتصفه، وكان يبدو عليه علامات الحزن والتأثر.

وكان روحاني قد قال في كلمة قبل الهجوم الإرهابي إن نظيره الأمريكي دونالد ترامب سيفشل في مواجهته مع إيران تماما مثلما فشل الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

© REUTERS / Lisi Niesner روحاني: إيران ستهزم ترامب مثلما فعلت مع صدام

وقال روحاني: "العدو لم يستطع أن يحقق أهدافه ضد إيران وضد الأمة الإيرانية ولن نتخلى عن برنامجنا الدفاعي والصاروخي وسنواصل تطويرهما يوما بعد يوم".

وأشار روحاني إلى الحرب التي دارت في الثمانينات بين إيران والعراق وتعهد بألا تتخلى طهران عن صواريخها على الرغم من الضغوط الأمريكية.