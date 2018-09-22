الناطق باسم الجيش الإسرائيلي يتحدث عن "سرداب يختبئ فيه نصر الله"

وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، إن حسن نصر الله يختبىء وراء الصحفية اللبنانية، سنا كجك.
وتساءل أدرعي عن مدى صحة هذا القول، متساءلا، وين مختبىء.
#شاهدوا #مجلتكم_مع_أفيخاي هل السرداب من وراء الصحفية اللبنانية #سنا_كجك هو السرداب الذي يختبئ فيه #نصرالله؟ #وين_مختبئ pic.twitter.com/BtnDHmfrgt— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 22, 2018
ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، شريطا فيديو، رد فيه على الصحفية اللبنانية، سنا كجك، الذي رددت أنه ليس هناك حديث لأدرعي سوى "حزب الله"، وأمينه العام، حسن نصر الله.
وأشار أدرعي إلى أن سنا كجك صحفية مهتمة بالمقاومة والشؤون الإسرائيلية، والهجوم المستمر على إسرائيل، وهي محسوبة على تيار المقاومة، وتيار "حزب الله" اللبناني، وهو ما دعاه إلى الرد عليها، في شريط فيديو قصير.
كان أدرعي قد تساءل كثيرا عن المكان الذي يختبىء فيه حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، وردد أنه يخرج بخطابات مدوية، من وراء حجاب، ويختبىء في سرداب، لا أحد يعلم مكانه.
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