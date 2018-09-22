إيران تعيد فتح منفذي الشيب والشلامجة الحدوديين مع العراق

أعادت إيران فتح منفذي الشيب والشلامجة الحدوديين مع العراق بعد إغلاق مؤقت بسبب الهجوم خلال استعراض عسكري في الأهواز.

© AP Photo / Behrad Ghasemi أول إجراء من إيران بعد هجوم العرض العسكري في الأهواز

وكشف مصدر مطلع لموقع " السومرية نيوز "، اليوم السبت 22 أيلول/ سبتمبر، عن إعادة إيران فتح منفذي الشيب والشلامجة الحدوديين مع العراق بعد إغلاق مؤقت بسبب الهجوم خلال استعراض عسكري في الأهواز.

وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "إيران أعادت فتح منفذي الشيب والشلامجة الحدوديين مع العراق".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "حركة التجارة والمسافرين في المنفذين طبيعية".

يذكر أن إيران أغلقت، في وقت سابق من اليوم السبت، منفذي الشيب والشلامجة مع العراق بعد وقوع هجوم مسلح خلال استعراض عسكري في مدينة الأهواز جنوب غربي إيران وأسفر عن وقوع 31 قتيلا وجريحا.