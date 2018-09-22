نتنياهو يناقش تداعيات إسقاط الطائرة الروسية

وذكر المحلل السياسي الإسرائيلي، شمعون آران، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يستمع لقائد القوات الجوية الإسرائيلية، الجنرال، عميكام نوركين، الذي وصل إلى تل أبيب، عائدا من موسكو.

وأكد شمعون آران، الصحفي في هيئة البث الإسرائيلية "كان"، اليوم السبت، أن نتنياهو يترأس الاتصالات المستمرة مع روسيا، منذ إسقاط الطائرة الروسية، الاثنين الماضي، وبأن الجنرال نوركين قدم له تقريرا مفصلا عن رحلته الطارئة لموسكو، والموقف الروسي من إسقاط الطائرة.

ראש הממשלה בנימין נתניהו קיים הבוקר התייעצות עם הצמרת הביטחונית, בו שמע דיווח מפורט ממפקד חיל האוויר, האלוף עמיקם נורקין, על השיחות במוסקבה.



רה"מ הנחה שיש להמשיך במגעים הרצופים מול רוסיה. — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) September 21, 2018

وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت الاثنين الماضي، عن إسقاط الطائرة "إيل-20" قبالة السواحل السورية، بسبب الإجراءات، غير المسؤولة، من قبل إسرائيل، ما أسفر عن مصرع 15 عسكريا روسيا.

كما أشارت الوزارة إلى أن الطائرات الإسرائيلية تعمدت خلق وضع خطير في منطقة اللاذقية، مشيرا إلى أن 4 طائرات "إف-16"، تابعة للقوات الجوية الإسرائيلية، قصفت أهداف بالقرب من اللاذقية، يوم 17 سبتمبر/ أيلول.