جماعة "الأحواز" تعلن مسؤوليتها عن الهجوم على العرض العسكري الإيراني

قال يعقوب حر التستري، المتحدث باسم حركة "النضال العربي لتحرير الأحواز"، "إن المنظمة التي تنضوي حركته تحت لوائها مسؤولة عن هجوم اليوم السبت على عرض عسكري في مدينة الأهواز بجنوب غربي إيران".

وقال التستري إن منظمة المقاومة الوطنية الأحوازية، وهي جماعة عربية مناهضة للحكومة الإيرانية تضم عددا من الفصائل المسلحة، هي المسؤولة عن الهجوم، حسبما نقلت رويترز.

© AP Photo / Shayan Haji Najafi اللقطات الأولى للهجوم على العرض العسكري في إيران (فيديو)

في سياق متصل، قال المتحدث العسكري الإيراني البريجادير جنرال أبو الفضل شكارجي، إن "المسلحين الذين هاجموا العرض العسكري تلقوا تدريبا على يد دولتين عربيتين خليجيتين ولهم صلات بالولايات المتحدة وإسرائيل".

وأوضح شكارجي "إنهم ليسوا من داعش أو جماعات أخرى تحارب النظام الإسلامي (الإيراني)، لكنهم على صلة بأمريكا وجهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد".

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية، اليوم السبت، "ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم في الأهواز إلى 24 قتيلا، و53 جريحا"، وأضافت الوكالة "من بين القتلى ضحايا مدنيون منهم أطفال ونساء كانوا متواجدين لمشاهدة العرض العسكري للقوات المسلحة".