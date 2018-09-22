جماعة "الأحواز" تعلن مسؤوليتها عن الهجوم على العرض العسكري الإيراني

وقال التستري إن منظمة المقاومة الوطنية الأحوازية، وهي جماعة عربية مناهضة للحكومة الإيرانية تضم عددا من الفصائل المسلحة، هي المسؤولة عن الهجوم، حسبما نقلت رويترز.
وأوضح شكارجي "إنهم ليسوا من داعش أو جماعات أخرى تحارب النظام الإسلامي (الإيراني)، لكنهم على صلة بأمريكا وجهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد".
ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية، اليوم السبت، "ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم في الأهواز إلى 24 قتيلا، و53 جريحا"، وأضافت الوكالة "من بين القتلى ضحايا مدنيون منهم أطفال ونساء كانوا متواجدين لمشاهدة العرض العسكري للقوات المسلحة".
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