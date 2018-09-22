مسؤول كبير بالحرس الثوري الإيراني يتوعد بالرد على هجوم الأهواز

توعد مسؤول كبير بالحرس الثوري الإيراني بالرد على هجوم مسلح أوقع 24 قتيلا، على الأقل، في عرض عسكري بمدينة الأهواز في وقت سابق اليوم السبت.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء، عن يحيى رحيم صفوي، المسؤول الكبير بالحرس الثوري، قوله "على الأعداء ألا يتوهموا أ بوسعهم أن ينالوا العزة بهذه الفعلة المشؤومة. سيرد شعب إيران وقواتها المسلحة على هذا".

© AP Photo / Mehdi Pedramkhoo الجيش الإيراني: منفذو هجوم العرض العسكري تلقوا تدريبات في دولتين خليجيتين

بدوره، قال قائد آخر كبير في الحرس الثوري الإيراني، إن إطلاق النار على عرض عسكري بجنوب غرب إيران، يعد استمرارا لممارسات تنظيم "داعش" الإرهابي في العراق وسوريا ودليلا على "الذلة".

ونسبت "وكالة أنباء فارس"، إلى الأميرال علي فدوي مساعد قائد الحرس الثوري قوله "إن هذا العمل الإرهابي لا يثبت القوة، بل يدل على الذلة ويأتي استمرارا لممارسات داعش في العراق وسوريا، حيث يقتلون الأبرياء".

​وكان 24 عنصرا، على الأقل، من الحرس الثوري الإيراني لقوا مصرعهم بهجوم مسلح خلال عرض عسكري في مدينة الأهواز جنوب غربي البلاد، صباح اليوم السبت.

وأعلن التليفزيون الإيراني، صباح اليوم السبت، سقوط قتلى وجرحى، في هجوم إرهابي استهدف عرضا عسكريا جنوب غربي إيران. وقال مراسل التليفزيون الرسمي إن إطلاق النار بدأ من قبل عدة مسلحين، كانوا يقفون خلف أحد المدرجات خلال العرض وقتلوا وأصابوا العشرات.

كما قالت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية إن إطلاق النار استهدف العسكريين المشاركين في العرض العسكري، الذي كان بمناسبة بدء ذكرى الحرب التي خاضتها إيران ضد نظام صدام حسين في العراق في ثمانينيات القرن الماضي.

وقالت RT إن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، غادر العرض العسكري في طهران بعد نبأ الهجوم المسلح على العرض العسكري في الأهواز.