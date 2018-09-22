أمريكا ترصد طائرات استطلاع روسية بالقرب من ألاسكا

ذكر الموقع الرسمي لقيادة الفضاء الجوي الموحدة لأمريكا الشمالية و التي تعرف باسم "NORAD"، على صفحتها الخاصة على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن رصدها لطائرتي استطلاع روسيتين يوم 21 سبتمبر/أيلول وتحديدا بالقرب من ألاسكا.

وفي تغريدة للقيادة على "تويتر"، جاء فيها بأن الطائرتين كانتا في المجال الجوي، دون انتهاك للمجالين الجوي الأمريكي و الكندي.

NORAD positively identified two groups of two #Russian maritime reconnaissance aircraft entering the Alaskan Air Defense Identification Zone #ADIZ. The Russian aircraft remained in international airspace North of Alaska and DID NOT enter sovereign U.S. or Canadian airspace. pic.twitter.com/llYzOtQ2AD — NORAD & USNORTHCOM (@Norad_Northcom) ٢٢ سبتمبر ٢٠١٨

يذكر بأن حادثا مماثلا قد وقع في 1 سبتمبر/ أيلول، عندما رافقت مقاتلات من طراز "F-22" تابعة لسلاح الجو الامريكي، طائرتي "Tu-95s" روسيتين، لمنع إقترابهما من الاجواء الأمريكية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد ذكرت على أن هذه الرحلات تم تنظيمها و تخطيطها بحيث تبقى فوق المياه المحايدة في منطاق من القطب الشمالي و المحيط الأطلسي والبحر الأسود والمحيط الهادئ.

وبأن جميع العمليات تجري وفقا للقواعد الدولية في حقوق استخدام المجال الجوي، دون انتهاك أجواء دول أخرى.