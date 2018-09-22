بعد "جماعة الأحواز"..."داعش" يتبنى الهجوم على العرض العسكري في إيران

أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي، مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف عرضا عسكريا في الأهواز جنوب غربي إيران، صباح اليوم السبت، وأسفر عن 24 قتيلا و53 جريحا.

ونقلت وكالة "رويترز"، عن وكالة تابعة للتنظيم الإرهابي، إن "مقاتلي التنظيم نفذوا هجوم مدينة الأهواز، ولكن لم يقدم دليلا على هذا الإدعاء".

© REUTERS / TASNIM NEWS AGENCY جماعة "الأحواز" تعلن مسؤوليتها عن الهجوم على العرض العسكري الإيراني

وقتل 24 عنصرا، على الأقل، من الحرس الثوري الإيراني بهجوم مسلح خلال عرض عسكري في مدينة الأهواز جنوب غربي البلاد، صباح اليوم السبت.

كما قالت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية إن إطلاق النار استهدف العسكريين المشاركين في العرض العسكري، الذي كان بمناسبة بدء ذكرى الحرب التي خاضتها إيران ضد نظام صدام حسين في العراق في ثمانينيات القرن الماضي.

وقالت RT إن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، غادر العرض العسكري في طهران بعد نبأ الهجوم المسلح على العرض العسكري في الأهواز.