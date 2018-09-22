التحالف الدولي ينقل قياديي "داعش" إلى جهة مجهولة

وذكرت مصادر أن طائرات تابعة لـ"التحالف الدولي" نقلت إرهابيي تنظيم "داعش" من ريف دير الزور الجنوبي الشرقي عن طريق عملية إنزال جوي إلى جهة مجهولة، وفقا لوكالة "سانا".
وتتدعي أنها تحارب تنظيم الإرهابي في الوقت الذي تنقل قيادييه عبر طائراتها من المعارك لإنقاذهم من الموت.
وبدأ التحالف الدولي لمحاربة "داعش" (المحظور في روسيا) بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ضرباته الجوية في العراق في أغسطس/ آب 2014، بعد أيام معدودة من بث التنظيم التكفيري فيديو مصور يظهر عملية إعدام المواطن الأمريكي الصحفي جيمس فولي ذبحا، وكان ذلك بعد مرور أقل من شهرين على إعلان البغدادي قيام ما يسمى "دولة الخلافة" وعاصمتها الموصل.
وقد بدأ التحالف الدولي ضرباته وعملياته العسكرية في سوريا في سبتمبر 2014 دون طلب رسمي من الحكومة الشرعية في دمشق.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)