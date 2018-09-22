التحالف الدولي ينقل قياديي "داعش" إلى جهة مجهولة

قام التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية بعملية نقل لإرهابيي تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) من الريف الجنوبي الشرقي لمحافظة دير الزور إلى جهة مجهولة.

وذكرت مصادر أن طائرات تابعة لـ"التحالف الدولي" نقلت إرهابيي تنظيم "داعش" من ريف دير الزور الجنوبي الشرقي عن طريق عملية إنزال جوي إلى جهة مجهولة، وفقا لوكالة "سانا".

© Sputnik . Mikhail Alaeddin مقتل 8 مدنيين سوريين إثر غارات للتحالف على ريف دير الزور

وسبق للولايات المتحدة التي تقود "التحالف الدولي" أن قامت بنقل العديد من إرهابيي تنظيم "داعش " في المنطقة الشرقية خلال عمليات الجيش العربي السوري ضد الإرهاب إضافة إلى دعم التنظيم بشتى الوسائل سواء عبر استهداف نقاط الجيش كما حصل في جبل الثردة بدير الزور في أيلول عام 2016 أو عبر تزوديه بالمعلومات الاستخباراتية لشن هجمات على الجيش في البادية.

وتتدعي أنها تحارب تنظيم الإرهابي في الوقت الذي تنقل قيادييه عبر طائراتها من المعارك لإنقاذهم من الموت.

وبدأ التحالف الدولي لمحاربة "داعش" (المحظور في روسيا) بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ضرباته الجوية في العراق في أغسطس/ آب 2014، بعد أيام معدودة من بث التنظيم التكفيري فيديو مصور يظهر عملية إعدام المواطن الأمريكي الصحفي جيمس فولي ذبحا، وكان ذلك بعد مرور أقل من شهرين على إعلان البغدادي قيام ما يسمى "دولة الخلافة" وعاصمتها الموصل.

وقد بدأ التحالف الدولي ضرباته وعملياته العسكرية في سوريا في سبتمبر 2014 دون طلب رسمي من الحكومة الشرعية في دمشق.