إعصار"فلورنس" يخلف خسائر مادية كبيرة في أمريكا

نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية تقريرا مفصلا عن الخسائر الاقتصادية التي تكبدتها أمريكا جراء إعصار "فلورنس" الذي ضرب البلاد.

فبحسب مانشرت الصحيفة، فإن قيمة الخسائر المادية تتراوح مابين 38 و 50 مليار دولار أمريكي.

وضمن قائمة الخسائر ضرر المركبات والممتلكات، بالإضافة لخسائر الشركات المحلية، ومن المتوقع أن يتراوح إجمالي تعويضات شركات التامين بين 1,7 و 5 مليار دولار أمريكي.

ودخل إعصار "فلورنس" ضمن قائمة الأعاصير الأخطر التي ضربت الولايات المتحدة في تاريخها، ليحتل المرتبة السابعة من حيث قيمة الأضرار.

ويعتبر إعصار "هارفي" من أكبر الأعاصير التي خلفت أضرارا مادية كبيرة، وبقيمة وصلت لـ133,5 مليار دولارو الذي ضرب ولاية تكساس في أغسطس/ آب 2017.

وليأتي بعده إعصار "ماري" بخسائر وصلت لـ120 مليار دولار و بعده إعصار "إيرما" بمجمل خسائر وصلت لـ84 مليار دولار أمريكي.

يذكر أن أجزاء كبيرة من الولايات المتحدة الأمريكية ومناطق من ولاية كارولينا الجنوبية قد وقعت تحت تأثير إعصار "فلورنس" في 14 سبتمبر/ أيلول، ليتحول بعدها لعاصفة مدارية ومن بعدها ليصبح إعصار إستوائي، رافقه هطول كميات كبيرة من الامطار. لتغمر تلك المناطق كميات كبيرة من الفيضانات وتحديدا في ولاية فرجينيا، حيث وصل الى عدد الضحايا الى 41 شخصا.