إيران تتهم المندوبة الأمريكية بـ"انتهاك" قواعد مجلس الأمن

اتهمت إيران، أمس الجمعة، مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، بـ"انتهاك" قواعد مجلس الأمن الدولي، و"إدارة جلساته بأسلوب يتجاهل النظام الداخلي للمجلس، وممارساته الراسخة".

وبحسب وكالة "الأناضول" ، جاء ذلك في بيان وزعته البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة على الصحفيين في نيويورك، مساء الجمعة، تعقيبا على إدارة نيكي هيلي لجلسة مجلس الأمن، التي عقدت الخميس، لمناقشة القضية الفلسطينية.

© AFP 2018 / ATTA KENARE إيران تبعث برسائل سلام للدول الصديقة والمجاورة وذكر البيان أن السفيرة الأمريكية، التي تتولى بلادها رئاسة أعمال المجلس للشهر الحالي، تجاهلت موضوع الجلسة، وخصصت كلمتها أمام ممثلي الدول الأعضاء، للهجوم على السياسات الإيرانية في المنطقة.

ودعا البيان، إلى ضرورة أن "يتوقف مجلس الأمن عن استرضاء الولايات المتحدة بإدارة جلسات تافهة، ذاتية الخدمة، ومواجهة سلوك المندوبة الأمريكية المتمثل في زعزعة الاستقرار وانتهاكات القانون الدولي".

وأشار البيان إلى أنه "أثناء اجتماع مجلس الأمن يوم 20 سبتمبر/ أيلول، بإطار بند جدول الأعمال الوضع بالشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية ، حاولت السفيرة الأمريكية تشويه صورة إيران، لصرف الانتباه عن الفظائع، وكذلك السياسات القمعية للنظام الإسرائيلي، ولمنع بلدها من التعرض للمساءلة ومحاسبتها أمام المجتمع الدولي، بسبب سياساتها التدميرية الأخيرة المتعلقة بفلسطين".

وأوضح البيان أن المندوبة الأمريكية "خصصت بيانها بأكمله على وجه الإجمال إلى المعلومات المضللة والافتراءات والادعاءات، التي لا أساس لها من الصحة بشأن إيران، كما سعت إلى انتقاد دور إيران في العراق"، واصفة طهران بأنها "خارج مجتمع الأمم الملتزمة بالقانون".