أوامر من روحاني لقوات الأمن بخصوص منفذي هجوم الأهواز

وجه الرئيس الإيراني حسن روحاني أوامره إلى قوات الأمن في البلاد كي تقوم الأخيرة باستخدام كل سلطاتها لتحديد هوية منفذي الهجوم على العرض العسكري في الأهواز.

© AFP 2018 / مسؤول كبير بالحرس الثوري الإيراني يتوعد بالرد على هجوم الأهواز

طهران — سبوتنيك . أصدر الرئيس الإيراني حسن روحاني توجيهاته إلى وزارة الاستخبارات الإيرانية والأجهزة الأمنية بتسخير كافة الإمكانيات والجهود، للتوصل إلى هوية منفذي الهجوم على العرض العسكري بالأهواز، والذي أسفر عن عشرات القتلى والجرحى.

وقال روحاني إن "رد الجمهورية الإسلامية الإيرانية سيكون قاسيا على أقل تهديد يهدد أمنها"، بحسب ما نقلت وكالة الطلبة الإيرانية "إيسنا".

وبحسب "إيسنا" أمر روحاني وزارة الاستخبارات والأجهزة الأمنية خلال مكالمة مع وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي، بتسخير كافة الجهود والإمكانيات للتوصل لهوية مهاجمي الأهواز، كما طالب الجهات التي تدعم الإرهابيين استخباراتيا وإعلاميا بتحمل مسؤوليتها.

إلى ذلك، أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، في وقت سابق من اليوم السبت، مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف عرضا عسكريا في الأهواز جنوب غربي إيران، وأسفر عن 24 قتيلا و53 جريحا.

ونقلت وكالة "رويترز"، عن وكالة تابعة للتنظيم الإرهابي، إن "مقاتلي التنظيم نفذوا هجوم مدينة الأهواز، ولكن لم يقدم دليلا على هذا الإدعاء".

بينما قال يعقوب حر التستري، المتحدث باسم حركة "النضال العربي لتحرير الأحواز"، في وقت سابق أيضا، "إن منظمة المقاومة الوطنية الأحوازية، وهي جماعة عربية مناهضة للحكومة الإيرانية تضم عددا من الفصائل المسلحة، هي المسؤولة عن هجوم اليوم السبت على عرض عسكري في مدينة الأهواز بجنوب غربي إيران"، حسبما نقلت رويترز.