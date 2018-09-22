ظريف: إدارة ترامب تشكل خطرا على الأمن الدولي

وقال ظريف في تغريدة جديدة في حسابه الشخصي على "تويتر"، اليوم، الجمعة: "الحق يقال إن هناك خطرا على منطقتنا وعلى السلام والأمن الدوليين. وهو شعور إدارة ترامب بأنه مسموح لها بزعزعة الاستقرار في العالم مع أتباعها المارقين بمنطقتنا. الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تبدأ بالتصرف كدولة عادية".

It is true that there is a real threat to our region and to international peace and security: That threat is the Trump Administration’s sense of entitlement to destabilize the world along with rogue accomplices in our region. The US must start acting like a normal state. pic.twitter.com/GFpzlBNOZc

— Javad Zarif (@JZarif) ٢١ سبتمبر ٢٠١٨

وسبق لجواد ظريف أن أكد، يوم الخميس الماضي، أن أمريكا انتهكت حتى المعاهدات التي وقعتها، ولذلك فهي تواجه ملفين في المحكمة الدولية.

وبحسب وكالة أنباء فارس، ردا على تصريح مسؤول أمريكي كبير بشأن الاتفاق النووي، كتب محمد جواد ظريف في تغريدة له على "تويتر": "إن أمريكا انتهكت هذه المعاهدات سابقا، ولذلك هي تواجه ملفين مفتوحين في المحكمة الدولية".

وكان براين هوك، رئيس فريق العمل الخاص بإيران في الإدارة الأمريكية، اعتبر في كلمة ألقاها في مؤسسة "هودسن" المحافظة، الاتفاق النووي بأنه اتفاق فردي بين الحكومة الإيرانية وباراك أوباما (الرئيس الأمريكي السابق)، وقال: "إن واشنطن الآن بصدد عقد معاهدة مع إيران لتقييد البرنامج الصاروخي والنووي الإيراني بشكل متزامن، وتتم المصادقة عليها في مجلس الشيوخ".