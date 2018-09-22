بعد برقيتي العاهل السعودي وولي العهد... أردوغان يوجه رسالة إلى الملك سلمان

بعث الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ببرقية تهنئة إلى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، الذي يوافق الثالث والعشرين من سبتمبر/أيلول من كل عام.

وبحسب وكالة "الأناضول". قال أردوغان في رسالته إلى العاهل السعودي: "أخي العزيز، باسمي، وباسم الشعب التركي، أبارك لكم، ولشعب المملكة العربية السعودية، وأبعث لكم بأطيب المشاعر النابعة من القلب، بمناسبة اليوم الوطني لبلادكم".

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وأوضح أن العالم الإسلامي يواجه حاليا "تحديات خطيرة، وأنه بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى السلام والاستقرار، وكذلك إلى تضامن الدول الصديقة ذات الرؤى المشتركة".

وشدد أردوغان، مجددا، على رغبة بلاده في مواصلة التشاور والتعاون مع السعودية في كافة المجالات خلال المرحلة القادمة، "عبر الآليات المؤسساتية المشتركة، والزيارات المتبادلة رفيعة المستوى".

واختتم أردوغان رسالة التهنئة قائلا: "بهذه المناسبة، أتمنى من الله لأخي العزيز الملك سلمان دوام الصحة والعافية، وللشعب السعودي الشقيق السلام والرخاء والازدهار".

وتحتفل السعودية باليوم الوطني السعودي، في 23 سبتمبر/أيلول من كل عام، وهو اليوم الذي تم فيه الإعلان رسميا عن توحيد المملكة، عام 1932، بموجب مرسوم ملكي أصدره الملك الراحل، عبد العزيز آل سعود، يقضي بتحويل اسم الدولة من "مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها"، إلى "المملكة العربية السعودية".

سبق أن وجه الملك سلمان، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، رسالة عاجلة إلى الرئيس أردوغان. حيث نشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" بيانين حول إرسال الملك سلمان والأمير محمد برقيتين إلى الرئيس التركي.

فقد أرسل الملك سلمان برقية إلى أردوغان يهنئه فيها بمناسبة ذكرى النصر لبلاده، وذلك في الثامن والعشرين من الشهر الماضي.

وأعرب العاهل السعودي أنه "باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية تركيا الشقيق خالص التقدم والازدهار".

فيما قال الأمير محمد بن سلمان إنه يهنئ أردوغان بمناسبة ذكرى نصر تركيا، وأعرب أيضا عن "أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية تركيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار".