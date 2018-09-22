باحثون أمريكيون يقتربون من العثور على حطام سفينة كابتن كوك

ويعتقد الخبراء أن السفينة غارقة أمام سواحل نيوبورت في رود آيلاند بالولايات المتحدة.
وتعاون المشاركون في المشروع الأثري البحري لرود آيلاند مع السلطات الاسترالية في البحث عن السفينة منذ ما يزيد عن 25 عاما واستخدم الغواصون أجهزة سونار للعثور على ما تبقى منها.
ويجري الخبراء الآن اختبارات على الخشب الذي استخدم في بناء السفينة، وفقا لرويترز.
ويعتقد أن السفينة ذات الاهمية التاريخية ضمن 13 سفينة غرقت في ميناء نيوبورت إبان الثورة الأمريكية على بريطانيا بحسب الباحثين في المشروع.
وغرقت السفينة خلال معركة رود آيلاند في أغسطس آب عام 1778 إثر محاولة قائد بريطاني إغلاق الميناء.
وقاد الكابتن كوك السفينة إنديفور وطاقما مكونا من 94 بحارا ليصبح أول أوروبي تقع عيناه علي الحاجز المرجاني العظيم في استراليا ونيوزيلندا.
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