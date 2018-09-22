باحثون أمريكيون يقتربون من العثور على حطام سفينة كابتن كوك

يعتقد محققون أمريكيون أنهم اقتربوا من العثور على حطام سفينة البحار البريطاني الشهير كابتن كوك المعروفة باسم إنديفور والتي ترجع إلى القرن الثامن عشر.

ويعتقد الخبراء أن السفينة غارقة أمام سواحل نيوبورت في رود آيلاند بالولايات المتحدة.

© REUTERS / HANDOUT العثور على حطام سفينة أمريكية في أعماق المحيط الهادي

وتعاون المشاركون في المشروع الأثري البحري لرود آيلاند مع السلطات الاسترالية في البحث عن السفينة منذ ما يزيد عن 25 عاما واستخدم الغواصون أجهزة سونار للعثور على ما تبقى منها.

ويجري الخبراء الآن اختبارات على الخشب الذي استخدم في بناء السفينة، وفقا لرويترز.

ويعتقد أن السفينة ذات الاهمية التاريخية ضمن 13 سفينة غرقت في ميناء نيوبورت إبان الثورة الأمريكية على بريطانيا بحسب الباحثين في المشروع.

وغرقت السفينة خلال معركة رود آيلاند في أغسطس آب عام 1778 إثر محاولة قائد بريطاني إغلاق الميناء.

وقاد الكابتن كوك السفينة إنديفور وطاقما مكونا من 94 بحارا ليصبح أول أوروبي تقع عيناه علي الحاجز المرجاني العظيم في استراليا ونيوزيلندا.