برلماني إيراني: المجموعة الإرهابية التي نفذت هجوم الأهواز جاءت من كردستان العراق

صرح نائب رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى الإيراني أبو الفضل بيغي أن المجموعة الإرهابية التي نفذه هجوم الأهواز، اليوم السبت، جاءت من كردستان العراق، وتلقت دعما من السعودية والموساد الإسرائيلي.

موسكو — سبوتنيك. وقال بيغي في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" إن "المجموعة الإرهابية التي نفذت الهجوم قدمت من كردستان العراق"، مضيفا "المجموعة بحسب المعلومات التي لدينا تلقوا دعم من السعودية والموساد الإسرائيلي، وجاءت من التجمعات التي استهدفت القوات الإيرانية قبل مدة في كردستان العراق".

© REUTERS / Danish Siddiqui روحاني مهددا الدول الداعمة لمنفذي هجوم الأهواز: ردنا سيكون مدمرا

وأوضح بيغي أن الهجوم أسفر عن 28 قتيلا وأن كل منفذي الهجوم تم قتلهم، وقال "عدد الشهداء بلغ 28 وعدد الجرحى وصل إلى ما يقارب 60".

وأضاف:

تم قتل 3 من منفذين الهجوم بشكل مباشر وجرح الرابع، وتوفي إثر إصابته في المستشفى.

في سياق متصل، أصدر الرئيس الإيراني حسن روحاني توجيهاته إلى وزارة الاستخبارات الإيرانية والأجهزة الأمنية بتسخير كافة الإمكانيات والجهود، للتوصل إلى هوية منفذي الهجوم على العرض العسكري بالأهواز، والذي أسفر عن عشرات القتلى والجرحى.

وقال روحاني إن "رد الجمهورية الإسلامية الإيرانية سيكون قاسيا على أقل تهديد يهدد أمنها"، بحسب ما نقلت وكالة الطلبة الإيرانية "إيسنا".

وبحسب "إيسنا" أمر روحاني وزارة الاستخبارات والأجهزة الأمنية خلال مكالمة مع وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي، بتسخير كافة الجهود والإمكانيات للتوصل لهوية مهاجمي الأهواز، كما طالب الجهات التي تدعم الإرهابيين استخباراتيا وإعلاميا بتحمل مسؤوليتها.

إلى ذلك، أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، في وقت سابق من اليوم السبت، مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف عرضا عسكريا في الأهواز جنوب غربي إيران، وأسفر عن 24 قتيلا و53 جريحا.