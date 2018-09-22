قيادي في الحشد الشعبي: اعتقال البغدادي سيكشف المستور ويعري البيت الأبيض

قال القيادي في الحشد الشعبي، جبار المعموري، اليوم السبت، إن أمريكا هي المستفيد الأكبر من بقاء أبو بكر البغدادي حرا.

وصرح المعموري: "تورط أمريكا في ولادة داعش حقيقة يعرفها العالم أجمع، وهو ذات السيناريو تكرر بعد إسهام مخابراتها في ولادة القاعدة وقبلها التنظيمات المتطرفة التي كانت تحمل هدف جوهري وهو الإساءة للإسلام وإدخال المسلمين في فتنة الاقتتال والتكفير"، كما نقلت وكالة "إرنا".

© Sputnik . MORAD SAEED العبادي يتخذ قرارا مهما بشأن رواتب قوات الحشد الشعبي

ونوه المعموري إلي أن:" وجود الحشد الشعبي أحبط الكثير من المخططات التي كانت مهيأة للتنفيذ في العراق، وأن الحرب ضد داعش لن تنته في غضون أشهر بل تحتاج إلى فترة أطول، كون قتال الأفكار أصعب من قتال البنادق، ناهيك عن وجود دول ومنظمات ترى في ديمومة التنظيم ما يتلائم مع مصالحها".

وتواصل قوات الحشد الشعبي جهودها الأمنية لإحكام السيطرة على المناطق الحدودية شمال العرق وتطهيرها، خاصة تل قصب والبلدات المحيطة بها في قضاء سنجار، حيث ينشط عناصر "داعش" الذين تمكنوا من الهرب خلال معارك تحرير هذه الأراضي، أو من داخل الأراضي السورية حيث لا تزال الحرب ضد الإرهاب مستمرة.