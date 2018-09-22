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17:16 22 سبتمبر/ أيلول 2018
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    الحشد الشعبي بالقرب من الحدود السورية

    قيادي في الحشد الشعبي: اعتقال البغدادي سيكشف المستور ويعري البيت الأبيض

    © AFP 2018 / AHMAD AL-RUBAYE
    العالم
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    قال القيادي في الحشد الشعبي، جبار المعموري، اليوم السبت، إن أمريكا هي المستفيد الأكبر من بقاء أبو بكر البغدادي حرا.

    وصرح المعموري: "تورط أمريكا في ولادة داعش حقيقة يعرفها العالم أجمع، وهو ذات السيناريو تكرر بعد إسهام مخابراتها في ولادة القاعدة وقبلها التنظيمات المتطرفة التي كانت تحمل هدف جوهري وهو الإساءة للإسلام وإدخال المسلمين في فتنة الاقتتال والتكفير"، كما نقلت وكالة "إرنا".

    الحشد الشعبي
    © Sputnik . MORAD SAEED
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    وتابع القيادي أن "واشنطن التي تدعي الحرب على داعش، هي المستفيد الأكبر من بقاء أبو بكر البغدادي طليقا لأنها تدرك بأن اعتقاله سيكشف المستور، ويعري صورة البيت الأبيض".

    ونوه المعموري إلي أن:" وجود الحشد الشعبي أحبط الكثير من المخططات التي كانت مهيأة للتنفيذ في العراق، وأن الحرب ضد داعش لن تنته في غضون أشهر بل تحتاج إلى فترة أطول، كون قتال الأفكار أصعب من قتال البنادق، ناهيك عن وجود دول ومنظمات ترى في ديمومة التنظيم ما يتلائم مع مصالحها".

    وتواصل قوات الحشد الشعبي جهودها الأمنية لإحكام السيطرة على المناطق الحدودية شمال العرق وتطهيرها، خاصة تل قصب والبلدات المحيطة بها في قضاء سنجار، حيث ينشط عناصر "داعش" الذين تمكنوا من الهرب خلال معارك تحرير هذه الأراضي، أو من داخل الأراضي السورية حيث لا تزال الحرب ضد الإرهاب مستمرة.

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    الكلمات الدلالية:
    الحشد الشعبي, داعش, جبار المعموري, أبو بكر البغدادي, البيت الأبيض, أمريكا, العراق
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