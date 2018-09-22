الصين تستدعي السفير الأمريكي بشأن العقوبات العسكرية

موسكو — سبوتنيك. وقالت القناة: "استدعت وزارة خارجية الصين السفير الأمريكي في بكين، وقدمت له احتجاجا شديد اللهجة فيما يتعلق بفرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على قسم التدريب والإمداد التابع للمجلس العسكري المركزي الصيني ورئيسه، لي شانفو، بسبب التعاون مع موسكو".
من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الصينية، اليوم أن فرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على بكين بسبب تعاونها العسكري مع موسكو يعتبر انتهاك وفقدان صارخ لقوانين العلاقات الدولية.
وأكد الناطق باسم الخارجية الصينية، في مؤتمر صحفي أمس، إن التعاون الصيني — الروسي، بما في ذلك في المجال العسكري، لا يتعارض مع القانون الدولي، مؤكدة مواصلة بكين تعاونها الاستراتيجي مع موسكو رغم العقوبات.
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